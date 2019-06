Konkurs der Blockfabrik Wattwil: Gründung einer Auffanggesellschaft scheint unwahrscheinlich

Die Blockfabrik in Wattwil hat in den ersten Tagen des laufenden Monats die Bilanz deponieren müssen. Es sieht momentan nicht so aus, als ob eine Auffanggesellschaft gegründet würde, um einen Teil der Arbeitsplätze zu retten.