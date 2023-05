Kommunalpolitik Mutmacherinnen für Frauen: Die Region war an der Bürgermeisterinnenkonferenz in Berlin vertreten Nur gut 15 Prozent der Gemeindepräsidien in der Schweiz sind von Frauen besetzt. Um das zu ändern, trafen sich rund 100 Gemeindepräsidentinnen und Bürgermeisterinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch Imelda Stadler aus Lütisburg und Caroline Bartholet aus Niederbüren waren dabei.

Von links: Claudia Kratochvil (stv. Direktorin Schweizerischer Gemeindeverband), Caroline Bartholet (Niederbüren), Imelda Stadler (Lütisbürg), Doris Schmidauer (Schirmherrin), Karin Spengler (Siblingen), Elke Büdenbender (Schirmherrin), Denise Neuweiler (Langrickenbach). Auf dem Bild fehlt Silvia Troxler, Gemeindepräsidentin von Balgach. Bild: Svea Pietschmann

«Was braucht es, um den Frauenanteil in der Kommunalpolitik zu erhöhen?» Mit dieser Frage beschäftigten sich vor wenigen Tagen rund 100 Bürgermeisterinnen und Gemeindepräsidentinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Darunter auch die Lütisburger Gemeindepräsidentin Imelda Stadler und Caroline Bartholet, Gemeindepräsidentin von Niederbüren. Zusammen mit drei weiteren Schweizer Gemeindepräsidentinnen reisten sie nach Berlin, um dort der zweitägigen Bürgermeisterinnenkonferenz beizuwohnen. Das Ziel: Zusammen Ideen und Konzepte ausarbeiten, wie man mehr Frauen in die Kommunalpolitik bringen kann.

Frauenanteil andernorts noch tiefer

Geleitet wurde die Konferenz von den deutschen und der österreichischen Schirmherrinnen Elke Büdenbender und Doris Schmidauer. Als Frauen der beiden Bundespräsidenten und sogenannte First Ladys vertreten sie hohe Positionen in der deutschen und österreichischen Politik. Somit haben sie auch eine gewisse Vorbildfunktion. Diese spielte an der Versammlung eine grosse Rolle.

Imelda Stadler an der Bürgermeisterinnenkonferenz in Berlin. Bild: Svea Pietschmann

«An der Konferenz konnten wir eine gemeinsame Erklärung erarbeiten und verabschieden», sagt Stadler. Diese beinhalte sechs Punkte, um den Beruf für Frauen attraktiver zu gestalten. Punkt eins hebt die Rolle der Bürgermeisterinnen als Mutmacherinnen für andere Frauen hervor.

«Die Schweiz hat einen Frauenanteil in der Kommunalpolitik von rund 16 Prozent. In den beiden Nachbarländern ist es noch weniger», sagt Stadler. Damit mehr Frauen in die Politik kommen, sei es auch für sie wichtig, andere Frauen zu ermutigen.

Grosses Erlebnis

Stadler ist positiv gestimmt, dass die Bürgermeisterinnenkonferenz dazu beitragen kann, mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu halten. «Frauen dürfen anderen Frauen nicht im Weg stehen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir zusammen arbeiten und gemeinsam dieses Ziel verfolgen.» Natürlich werde es nicht vom einen Tag auf den anderen gehen. Es sei alles ein langer Prozess. «Doch zusammen kommen wird dem Ziel näher.»

Stadler knüpfte an der zweitägigen Konferenz viele Kontakte. «Ich habe auch schon von einer Bürgermeisterin von Frankfurt und von einer von Wien eine Einladung erhalten.» Ebenfalls habe sie mit den anderen Schweizerinnen schon ein weiteres Treffen geplant. «Wir setzen uns auch dafür ein, dass die Konferenz mal in der Schweiz stattfinden könnte.»

Das Anlass war laut Stadler sehr sinnvoll, interessant und eindrücklich. «Für mich war es ein grosses Erlebnis, einmal auf Schluss Bellevue und im Bundestag empfangen zu werden.» Organisiert und gezahlt wurde das Ganze vom Schweizerischen Gemeindeverband.