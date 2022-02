Kommentar Zum Glück nicht einmal ein blaues Auge für die Gemeinden Die Jahresrechnungen der Toggenburger Gemeinden sehen bei weitem nicht so schlecht aus wie budgetiert. Statt roter Zahlen gibt es Einnahmeüberschüsse. Nun müssen die Gemeinderäte handeln. Sabine Camedda Drucken Teilen

Die Steuereinnahmen in den Toggenburger Gemeinden im Jahr 2021 lagen nicht wesentlich tiefer als in den Vorjahren. Bild: Max Tinner

Seit März 2020 hält uns die Coronapandemie im Griff. Als erste Massnahme wurden das öffentliche Leben und die Wirtschaft zurückgefahren. Vielerorts gab es Kurzarbeit – mit ungewissen Folgen. Dies verleitete die Toggenburger Gemeinden zu vorsichtigem Budgetieren. Unter dem Strich resultierte eine rote Null mit einem Aufwandüberschuss von wenigen hunderttausend Franken.

Nun liegen die Rechnungen des Pandemiejahrs 2021 auf dem Tisch. Sie zeigen mehrheitlich ein Resultat: tiefschwarze Zahlen. Die Gemeinden haben finanziell deutlich besser abgeschnitten als prognostiziert. Mehr Steuererträge talauf und talab – es scheint, als ob sich die Pandemie kaum auf die Gemeindefinanzen ausgewirkt hätte. Die Gemeinden kamen noch nicht einmal mit einem blauen Auge aus dieser schwierigen Zeit heraus.

Lösungen sind gefragt, um die Eigenreserven anzubrauchen

Viel Spielraum, um die Ertragsüberschüsse zu brauchen, haben die Gemeinden gemäss der Gesetzgebung nicht. Was nicht als Vorfinanzierung für besondere Projekte auf die Seite gelegt wird, fliesst in die Eigenreserven. Diese sind bei einigen Gemeinden mittlerweile auf mehrere Millionen angewachsen. Dass eine Menge Geld in der heutigen Zeit mit Negativzinsen eher ein Fluch als ein Segen ist, wissen auch die Bürgerinnen und Bürger.

Besser wäre es also, das Geld sinnvoll einzusetzen. In vielen Gemeinden ist die Infrastruktur weitgehend à jour, diese zu vergolden ist sinnfrei und passt nicht zur Bescheidenheit der Toggenburger. Als weitere Möglichkeit bleibt dann wohl nur noch eine satte Steuersenkung. Eine, die die Steuerzahlenden direkt im Portemonnaie merken. Eine, die eine Art Belohnung sein könnte für all jene, die in der Pandemie so gut mitgemacht haben.

Eine Steuersenkung hätte einen positiven Nebeneffekt

Eine solche Steuersenkung könnte nicht nur die Einheimischen freuen, sie hätte einen positiven Nebeneffekt. Nämlich den, dass die Toggenburger Gemeinden punkto Steuerfuss gegenüber anderen Regionen aufholen. Dies könnte den Ausschlag dafür geben, dass Steuerzahler und auch einige neue Unternehmen ins Toggenburg ziehen.

Das hätte wiederum höhere Steuererträge zur Folge, die zu neuen Steuersenkungen führen könnten. Die Spirale dreht sich immer weiter – und zwar nach oben.