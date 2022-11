Kommentar Vier-Tage-Woche und Teilzeitarbeit lösen das Fachkräfteproblem auch im Toggenburg nicht Gegen den Fachkräftemangel gibt es kein Allheilmittel. Selbst branchenspezifisch ist Massarbeit angesagt, eine Lösung ab Stange wird und kann es nicht geben. Stattdessen ist Flexibilität gefragt. Sascha Erni Drucken Teilen

Impression aus der «Tourismusplattform»: Wie können Mitarbeiter erhalten bleiben? Bild: Sascha Erni

Während des Forums «Tourismusplattform Toggenburg» in Alt St.Johann sprachen die Teilnehmenden intensiv über verschiedene Ansätze, wie der Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen sei. So interessant und schlüssig viele der Ideen waren, so deutlich wurde auch: Es kann keine allgemeingültigen Lösungen geben. Der Fachkräftemangel ist in seiner Vielfalt erschlagend.

Manche Branchen sind stark reglementiert, schreiben Ruhe- und Erholungszeiten auf die Minute genau vor. Andere wiederum sind auf das exakte zeitliche Zusammenspiel mit Dritten angewiesen. Alternative Arbeitsmodelle wie etwa eine Vier-Tage-Woche bestehen in einem solchen Umfeld kaum. Schon Teilzeitarbeit ist oft die Ausnahme.

Dann ist es auch eine Frage der Betriebsgrösse. Ein Hotel mit 100 Angestellten kann in der Planung flexibler sein und so den Mitarbeitenden mehr Möglichkeiten eröffnen, als es ein Gasthof mit 400 Stellenprozent schafft. Ein Tech-Riese wie Google hat andere Optionen als ein Start-up-Unternehmen. Trotzdem benötigen alle gleichermassen Zugang zu Facharbeitskräften.

Sicher ist nur – um erfolgreich im schrumpfenden Pool der Fachkräfte fischen zu können, ist Flexibilität nötig. «Das haben wir schon immer so gemacht» mag nach gesundem Menschenverstand klingen. Angesichts der Bedürfnisse jüngerer Mitarbeitendengenerationen jedoch? Da könnten dies zukünftig die letzten Worte eines Unternehmens sein.