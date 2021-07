KOMMENTAR Reorganisation des Vorstands des Chössi-Theater: Hier liegt eine Chance verpasst Die Animositäten zwischen dem Vorstand des Vereins Chössi-Theater und einer Gruppe von vier Mitgliedern sind offensichtlich. An der Mitgliederversammlung blieb allerdings unklar, wo die Differenzen in der Sache stecken.

Mit dem Stück «Die Heiratsvermittlerin» zeigt das Chössi-Theater 2019 eine Komödie als Eigenproduktion. Bild: PD

Der Verlauf der Mitgliederversammlung des Vereins Chössi-Theater lässt wohl viele perplex zurück. Dass Animositäten zwischen dem Vorstand und der Gruppe der vier ‒ Seraina Kobelt, Nina Kobelt, Stephan K. Haller und Daniel Treyer ‒ vorhanden sind, wurde rasch offensichtlich. Überhaupt nicht klar war allerdings, wo die Differenzen in der Sache lagen und liegen. Die gegenseitigen Vorwürfe bleiben pauschal, was auch ein Votant in der Diskussion kritisierte. Sein Wunsch, mehr über die Hintergründe zu erfahren, blieb aber ungehört.



Die meisten Anwesenden dürfte das zwar nicht gestört haben, denn sie hatten ihre Meinung im Vorfeld gemacht und waren gekommen, um den Vorstand zu unterstützen. Die Wahlergebnisse lassen sich nicht anders deuten.

Taktisch ungeschicktes Verhalten

Hätte ein taktisch geschickteres Verhalten des Quartetts Seraina Kobelt, Nina Kobelt, Stephan K. Haller und Daniel Treyer daran etwas geändert? Das lässt sich weder nachweisen noch widerlegen. Die vier haben sich allerdings keinen Dienst erwiesen, indem sie sich nur als Gruppe oder gar nicht zur Verfügung stellten. Ihre Begründung im Flugblatt, das an der Versammlung auflag, vermag nicht zu überzeugen. Auf der anderen Seite hätte der Vorstand ihnen entgegenkommen und anbieten können, zwei Personen zur Wahl vorzuschlagen. Statutarisch wäre das offenbar möglich.

So hat man den Eindruck, dass eine Chance verpasst wurde. Eine Wahlgarantie konnte man natürlich nicht abgeben. Ebenso wenig eine Garantie, dass bestimmte Ideen umgesetzt werden.



Theater verdient weiterhin Kredit

Deshalb gibt es an diesem Abend keine Gewinner. Ob der ganzen Differenzen darf aber etwas nicht vergessen gehen: Das Chössi-Theater geniesst zu Recht einen guten Ruf. Das stimmt optimistisch für den Start nach der Coronapandemie. Es wäre deshalb schade, wenn das Engagement von Theaterfreunden fürs «Chössi» durch die Kontroverse litte.