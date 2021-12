Kommentar Gemeinderat von Wattwil hat das Ziel nie aus den Augen verloren Eine gute Gesundheitsversorgung der Toggenburger Bevölkerung war das Anliegen des Wattwiler Gemeinderats, nachdem die Spitalschliessung Tatsache geworden ist. Das Ziel scheint nahe, als letzte Hürde muss das Stimmvolk am 19. Dezember dem Kauf der Spitalliegenschaft zustimmen. Sabine Camedda Hören Drucken Teilen

Das Wattwiler Stimmvolk entscheidet am 19. Dezember über den Erwerb der Spitalliegenschaft. Bild: Beat Lanzendorfer

Es waren heisse Diskussionen rund um die Gesundheitsversorgung im Toggenburg. Der Kanton war nach dem Entscheid, das Spital in Wattwil zu schliessen, gezwungen, eine Lösung für die Notfallversorgung der Talbevölkerung auszuarbeiten. Der Gemeinderat von Wattwil wurde mit dem Vorschlag des Kantons aber nie richtig warm. Seiner Vorstellung einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung wurde jene Lösung nicht gerecht.

Doch anstatt laute Töne zu spucken und sich in die Debatte einzumischen, blieb der Wattwiler Gemeinderat weitgehend im Hintergrund. Hartnäckig hat er dem Kanton Paroli geboten und auf die Rückübertragung der Liegenschaft gepocht. Nicht, um zu spekulieren. Sondern mit der Vision der guten Gesundheitsversorgung vor Augen. In harter Arbeit und mit intensiven Sitzungen in hoher Kadenz haben sich die Mitglieder des Gemeinderats tief in die Thematik eingearbeitet, sich informiert, Partner gesucht. Und sie mussten dafür viel Kritik einstecken.

Zu Unrecht, wie sich jetzt zeigt. Nicht wenige mögen gestaunt haben, als der Wattwiler Gemeinderat zusammen mit der Berit Klinik Gruppe auftrat und eine gute sowie zukunftsträchtige Lösung präsentierte. Die im Übrigen auch finanzierbar ist und für die es kaum Gegenargumente gibt. Für ihren Mut, ihre Hartnäckigkeit und ihre Arbeit haben der Gemeindepräsident und die übrigen Mitglieder des Wattwiler Gemeinderates die Zustimmung an der Urne verdient. Es wäre der Lohn eines langen Kampfes.

Der Dank dafür muss dann aus der ganzen Talschaft kommen. Die Wattwilerinnen und Wattwiler sind es, die den Geldbeutel öffnen und die Gesundheitsversorgung retten. Nicht nur für sie – sondern fürs ganze Toggenburg.