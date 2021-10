Kommentar Die Landi schweigt Probleme tot Nach finanziellen Problemen wird die Landi Toggenburg aufgelöst und in die Landi Thur AG überführt. Ein Kommentar zur Informationspolitik des Verwaltungsrates. Beat Lanzendorfer Hören Drucken Teilen

Zur Landi Toggenburg gehört der Volg Dorfladen in Kirchberg, der bis zur Vollendung der Zentrumsüberbauung im Herbst 2022 als Provisorium im ehemaligen Postgebäude untergebracht ist. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit der Überführung in die Landi Thur AG endet die Geschichte der Landi Toggenburg, die vor 110 Jahren ihren Anfang nahm. Die Gründe, weshalb die Selbständigkeit aufgegeben werden musste, sind vielschichtig und lassen Raum für Spekulationen.

Seit der Neueröffnung der Landi im Bazenheider Industriegebiet im Juni 2019 tauchten immer wieder Gerüchte auf. Da war die Rede von hinter den Erwartungen gebliebenen Umsatzzahlen, deshalb hätte Personal abgebaut werden müssen. Viel zu lange hätte man auch am ehemaligen Geschäftsführer festgehalten, mit dem man gemäss offizieller Version das Arbeitsverhältnis im vergangenen Juni im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst hat.

Im Umfeld der Landwirte war verschiedentlich die Aussage zu hören: «Der Laden ist für Städter konzipiert worden, aber nicht für uns Bauern.» Kritisiert wurde dabei die aus ihrer Sicht komplizierte Warenannahme und das Parkdeck.

Antworten auf die Kritik und die offenen Fragen könnte der Verwaltungsrat der Landi Toggenburg liefern. Dieser hüllt sich jedoch in Schweigen und verweigert bis heute jegliche Stellungnahme. Nicht nur, wenn es um die erwähnten Fragen geht, sondern auch bei der Berichterstattung über die jüngsten Entwicklungen. Warum sonst waren die Medien am Mittwochabend ausgeladen?

Damit haben die Verantwortlichen eine Chance verpasst, die nicht anwesenden Genossenschafter ins Bild zu setzen und sich zu erklären. Will die Landi das Vertrauen der Landwirte und der Bevölkerung nicht gänzlich verspielen, muss in Zukunft offen über den Standort in Bazenheid kommuniziert werden.