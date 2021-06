Kommentar Das Ungleichgewicht ausbalancieren Mit der Gemeindefusion von Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil entsteht die drittgrösste Gemeinde im Neckertal. Soll die neue Gemeinde in Gremien mehr Gewicht haben? Redaktor Urs M. Hemm meint ja. Urs M. Hemm Hören Merken Drucken Teilen





Dass Neckertal gewinnt an Bedeutung: Am 13. Juni haben rund 80 Prozent der Bevölkerungen von Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil entschieden, eine Einheitsgemeinde und drei politische und drei Schulgemeinden zusammenzuführen. Wie wirkt sich das auf die Kräfteverhältnisse im Toggenburg aus? Das Neckertal war immer ein Stiefkind des Toggenburgs. Oft wurde vom Toggenburg und dem Neckertal gesprochen und geschrieben. Doch das Toggenburg sind das Necker- und das Thurtal gemeinsam – auch wenn das Thurtal wirtschaftlich besser da steht. Dennoch: Die neue Gemeinde Neckertal zählt gut 6000 Einwohner, was sie zu einem gewichtigen Player im Toggenburg und wirtschaftlich attraktiver macht.



Die Krux ist aber, dass in Gremien wie der Regionsorganisation Region Toggenburg Gemeinden unabhängig ihrer Grösse lediglich eine Stimme haben. Hatten also die drei Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Necketal früher drei Stimmen, wird die neue, von der Einwohnerzahl her drittgrösste Gemeinde des Toggenburgs, nur noch eine Stimme haben. Die betrifft nicht nur das Neckertal.



Auch andere einwohnerstarke Gemeinden wie Kirchberg oder Wattwil sind in der Region von diesem Missstand betroffen.

Es ist an der Zeit, die Karten neu zu mischen und diese Regeln zu ändern, um das Ungleichgewicht auszubalancieren.