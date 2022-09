Kommentar Das Nein aus Bütschwil-Ganterschwil zur Fusion mit Lütisburg kommt zu früh Am Sonntag stimmten Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil darüber ab, eine Gemeindefusion vertiefter zu prüfen. Die konkreten Vor- und Nachteile wären erst in einem Jahr bekannt gewesen. Larissa Flammer Drucken Teilen

Blick auf die Letzibrücke, die Lütisburg (im Hintergrund) mit Ganterschwil verbindet. Bild: PD

Ein Projekt abzulehnen, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen, ist selten eine gute Idee. Hätten die Gemeinderäte von Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil am Sonntag den Auftrag erhalten, eine Fusion vorzubereiten, wären die konkreten Vor- und Nachteile erst bekannt geworden. In einem Jahr hätte die Stimmbevölkerung immer noch Nein sagen können. So hat die Ablehnung aus Bütschwil-Ganterschwil den Beigeschmack einer Trotzreaktion aufgrund vergangener Vorkommnisse.

Zudem kann die Welt in Bütschwil-Ganterschwil in einem Jahr schon ganz anders aussehen. Gemeindepräsident Karl Brändle wird sein Amt Ende Juli 2023 nach gut 20 Jahren abgeben. Gut möglich, dass der gesamten Verwaltung ein Umbruch bevorsteht.

Das Gleiche ist in Lütisburg zu befürchten, wenn Imelda Stalder das Gemeindepräsidium spätestens Ende Legislatur abgibt. Sowohl Brändle als auch Stadler können sich rühmen, dass ihre Gemeinden personell gut aufgestellt sind. Ob es auch ihren Nachfolgern gelingt, gute Fachkräfte anzuwerben und vor allem zu halten, wird sich erst zeigen müssen. Eine Herausforderung, die für kleinere Gemeinden immer schwieriger wird.