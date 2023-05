KOMMENTAR Das frische Blut tut gut: Nun sind die Frauen und Landwirte an der Reihe Drei junge Kantonsräte aus dem Toggenburg wirbeln ab Herbst in der Pfalz. Diese Dynamik ist wohltuend. Zwei andere Personengruppen aus dem Thur- oder Neckertal sollten nachziehen. Simon Dudle Drucken Teilen

Im Kantonsrat sind Toggenburger Frauen und Landwirte untervertreten. Bild: Benjamin Manser

Diese Konstellation ist einzigartig: Gleich drei Jungpolitiker aus dem Toggenburg stehen ab September dank Nachrutschen für die St.Galler Politik, aber auch für die Toggenburger Themen ein. Alle drei - Ruben Schuler (FDP), Christian Vogel (SVP) und Joel Müller (SP) - sind bereits jetzt äusserst aktiv und beleben den politischen Diskurs merklich. Diese Power kann dem Toggenburg nur guttun und eine neue Dynamik entfachen.

Die nicht existierende Jugendquote ist somit mehr als erfüllt. Untervertreten bei den aktuell zwölf Toggenburger Kantonsräten sind weiterhin zwei Gruppierungen: Einerseits jene der Bauern, was in diesem landwirtschaftlich geprägten Wahlkreis ein erhebliches Manko ist. Einziger Landwirt ist Hansruedi Thoma (Mitte), der in Müselbach einen Rindermastbetrieb führt.

Andererseits sind aber auch die Frauen alles andere als würdig vertreten. Andrea Abderhalden-Hämmerli (FDP), seit vorletztem Jahr dabei, ist die einzige weibliche Toggenburger Vertreterin in der Pfalz. Ein viel zu tiefer Wert. Das gehört geändert. Am besten schon bei den nächsten Kantonsratswahlen, die im kommenden Frühjahr stattfinden.