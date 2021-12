Kommentar Auf Goodwill angewiesen In Mosnang soll auf private Initiative hin ein neuer Holzwärmeverbund entstehen. Initiant Alex Stadler beweist damit Mut für unternehmerisches Risiko. Beat Lanzendorfer Hören Drucken Teilen

Holz ist in der Gemeinde Mosnang zur Genüge vorhanden. Symbolbild

Mosnang hat bereits einen Holzwärmeverbund, der mehrere öffentliche Gebäude mit Wärme versorgt. Dieser soll nun Bestandteil eines neuen Projekts werden.

Dieses wird aber nicht von der öffentlichen Hand angestossen, sondern von Landwirt und Holzhändler Alex Stadler. Wer nun glaubt, er könne Teil des Projekts werden, um in Zukunft von tieferen Energiepreisen profitieren zu können, der irrt. Der Holzwärmeverbund ist eine private Investition und muss sich vom Beginn weg rechnen. Dafür trägt der Betreiber des Holzwärmeverbundes auch das finanzielle Risiko.

Die etwas höheren Energiepreise im Vergleich zu anderen Wärmeverbunden in der Region begründet Stadler mit der Förderung der regionalen Wertschöpfung als Beitrag an den Umweltschutz und an die Energiewende. Und ganz nebenbei wird einheimisches Holz genutzt, von dem es in Mosnang zur Genüge hat. Zwei Fünftel des gesamten Gemeindegebietes, immerhin 50 Quadratkilometer, sind mit Wald bedeckt.

Noch ist ungewiss, ob Stadlers Traum in Erfüllung geht. Es braucht dafür Wohlwollen und Unterstützung jener, die eine Immobilie am geplanten Fernwärmenetz besitzen. Für den Mut, das Projekt an die Hand zu nehmen, hat Alex Stadler schon jetzt Anerkennung verdient.