Kolumne Tribüne mit viel Spektakel Redaktorin Sabine Camedda verbringt gerne Zeit auf dem Balkon, vor allem bei Sommerwetter. Nun kann sie sogar der vorbeiführenden Hauptstrasse etwas abgewinnen. Sabine Camedda

Die Radaranlage spült ordentlich Geld in die Staatskasse. Symbolbild: Hanspeter Schiess

Schönes und warmes Sommerwetter, dazu die langen Tage – das sind ideale Voraussetzungen, um viel Zeit draussen zu verbringen. Etwa auf dem Balkon. Zwar geht meiner direkt auf eine Hauptstrasse und das ist mit einigen Nachteilen verbunden. Aber besser als keinen Balkon.

So wische ich jeden Tag den Staub und den Schmutz vom Tisch und den Stühlen ab. Saubere Wäsche an der frischen Luft zu trocknen, das kann ich mir aus dem Kopf schlagen. Nicht zu vergessen sind die lauten knattrigen Töffs, die so manches Gespräch stören. Und wenn erst der Bus vorbeifährt, kommt alles zusammen: Lärm, Schmutz und der Gestank von Abgasen.

Ein Blitz, und dann ... Spektakel pur

Seit kurzem aber macht mir das viel weniger aus als auch schon. Im Gegenteil, ich freue mich sogar über regen Verkehr. Denn: Die Kantonspolizei hat in Sichtweite von meinem Sitzplatz einen Radar aufgestellt. Und dieser, so scheint mir nach vielen Stichproben, spült gehörig Geld in die geprellte Staatskasse.

Das wirkliche Spektakel folgt aber erst nach dem ominösen Blitz: die Reaktion der betroffenen Verkehrsteilnehmer. Da gibt es die einen, die unbeeindruckt weiterfahren. Ob sie sich des Vergehens wohl bewusst sind und cool nach dem Motto «Aus den Augen aus dem Sinn» so tun, als ob nichts wäre? Oder haben sie die Geschwindigkeitsübertretung nicht bemerkt und staunen dann umso mehr, wenn sie im Briefkasten die unliebsame Post aus St.Gallen bekommen?

Erwischt ist erwischt

Andere plagt wohl direkt das schlechte Gewissen oder sie fühlen sich ertappt. Ausgedrückt wird dies durch rasch aufleuchtende Bremslichter. Vielleicht eine natürliche Reaktion, die aber jeglicher Logik widerspricht. Was nützt es, wenn ich nach dem ausgelösten Radar bremse? Erwischt ist erwischt, die Busse flattert auf jeden Fall ins Haus.

Nicht etwa, dass ich schadenfroh wäre, wenn das grelle Licht aufblitzt. Nein. Ich mache es mir zum Sport, anhand der Geräusche der Motoren und der Reifen herauszufinden, wen es wohl erwischt und wen nicht.

Meine Erfahrung: Je öfter ich es versuche, desto weniger «Treffer» lande ich. Und daraus folgere ich: Wer mit 50 km/h durch ein Dorf fährt, ist gefühlt viel schneller unterwegs. Wie oft ich mir das wohl zukünftig bei meinen eigenen Touren zu Herzen nehme?