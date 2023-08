Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Würmer in den Ohren, und was Kaugummi mit «Macarena» zu tun hat Manche Melodien und Lieder schaffen es, dass sie immer wieder im akustischen Gedächtnis wachgerüttelt werden und sich hartnäckig festbeissen – aber nicht bei allen Menschen. Sascha Erni Drucken Teilen

Helfen leider nicht gegen Ohrwürmer: Kissen. Bild: Photocase

Im Gespräch wusste ein Redaktionskollege vor einigen Wochen Merkwürdiges zu berichten: Er kannte das Konzept «Ohrwurm» nicht aus dem eigenen Leben. «Ist das, als würde im Hintergrund ein Radio spielen?», fragte er halb im Scherz. Das Phänomen, dass einem ein Song nicht mehr aus dem Kopf will und ununterbrochen Runden im Gehirn dreht – in meinem Fall ist das oft sieben Tage die Woche lang der Fall. Mein Kollege jedoch kannte es nur vom Hörensagen.

Wie der Psychotherapeut Josef Jung dieser Zeitung erklärte, treten Ohrwürmer tatsächlich nicht bei allen Menschen auf. Umfragen stellen aber fest, dass sich wohl die Mehrheit damit herumschlagen darf. Wie genau aus einer Melodie ein Ohrwurm wird, bleibt Gegenstand der Forschung. Ebenso, wie man einen unliebsamen Ohrwurm wieder los wird. Kaugummi soll dabei helfen, zumindest dann, wenn man ihn in den Mund und nicht in die Ohren steckt.

Nicht sehr überraschend interessiert sich auch die Musikbranche dafür, wie aus einem einfachen Lied ein richtiger Ohrwurm wird. Denn damit lässt sich unter Umständen ordentlich Geld verdienen. Und der hiesige Festivalsommer bietet hierzu praktisches Anschauungsmaterial, mit mehr oder weniger Ohrwurm-Potenzial.

Als Baschi in Wil beim Rock am Weier loslegte, dürfte sich zum Ärger von Teilen des Publikums auch der eine oder andere Hit festgesetzt haben. Ähnliches wird nach den Jazztagen in Lichtensteig zu berichten sein, falls Bastian Baker «I’d Sing for You» bringen sollte. Wovon auszugehen ist, verblieb der Song doch nach der Veröffentlichung fast ein Jahr lang in der Schweizer Hitparade. Und lief auch die folgenden zehn Jahre immer wieder mal. Beste Voraussetzungen, um einen Ohrwurm zu provozieren.

Bei Ohrwurmbetroffenen reichen oft schon wenige Takte oder eine Textzeile aus, um den im Langzeitgedächtnis schlummernden Musik-Zombie wiederauferstehen zu lassen. Manchmal reicht auch nur ein einzelnes Wort wie etwa «Macarena» dafür aus. Und schon ist sie in meinem Kopf, diese vermaledeite Melodie. Ich hoffe, dass ich irgendwo eine Packung Kaugummi finde. Bis dann gilt leider: «Ayy, Macarena!»