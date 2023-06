Speerspitz/Seitenblick Wenn dunkle Wolken aufziehen Manchmal gibt es Überraschungen im Leben, die anfangs nichts Gutes verheissen. Doch am Ende entwickelt sich die Situation doch zu etwas Positivem. Urs M. Hemm Drucken Teilen

Die Bienen sammeln sich zu Trauben. Bild: Urs M. Hemm

Vor einigen Tagen sass ich am Mittag im Wohnzimmer und ass eine Kleinigkeit. Das Wetter war sonnig und wolkenlos, sodass der ganze Raum in helles Licht getaucht war. Doch plötzlich wurde es dunkel, als hätte sich entgegen dem Wetterbericht doch noch ein Wolke vor die Sonne geschoben.

Ein Blick aus den Fenster belehrte mich aber schnell eines Besseren. Es war keine Wolke, sondern Tausende von Bienen, die den Himmel verdunkelten. Das Wort mit S, das ich nicht schreiben darf, ging mir durch den Kopf, da ich instinktiv wusste, dass es ein Teil meiner Bienen sein musste, der dem Schwarmtrieb nachgegeben hatte. Denn in meiner unmittelbaren Nachbarschaft bin ich meines Wissens der Einzige, der Bienen hält.

Da ich als Imker im zweiten Jahr noch ziemlich unerfahren bin, erlebte ich dieses Spektakel zum ersten Mal und war entsprechend eingeschüchtert. Denn über etwas in der Theorie zu lesen ist das eine. Etwas völlig anderes ist es aber, wenn man plötzlich selbst mittendrin sitzt.

Was ist also zu tun? Panik? Nun ja, ein wenig lässt sich das in dieser Situation nicht vermeiden. Ignorieren? In Anbetracht Tausender Bienen, die in unserem Garten sind, ist das eher schwierig. Hilfe holen? Genau, das muss ich. Zum Glück habe ich einen Bienengötti aus dem Verein, der in der Nachbarschaft wohnt, pensioniert ist und daher hoffentlich Zeit hat, mir zu helfen. Zudem verfügt er über die nötige Ausrüstung, die zum Einfangen eines Bienenschwarms nötig ist.

Zum Glück hatte er tatsächlich Zeit und versprach, gleich zu kommen. In der Zeit hatten sich die Bienen eine Tanne im Garten als Treffpunkt ausgesucht, wo sie sich zu grossen Trauben sammelten.

Als mein Bienengötti schliesslich kam, hatte er das Bienenvolk binnen weniger Minuten eingefangen und übergab es mir, damit ich ihm neben meinen anderen Völkern ein neues Zuhause geben konnte. So bauen sie nun erstarkt an ihrem neuen Staat.

Wenn im Leben also einmal vermeintlich dunkle Wolken aufziehen, muss es nicht immer etwas Schlechtes bedeuten. Sie bergen manchmal Überraschungen, die, wie in meinem Fall, im Guten enden.