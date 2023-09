Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Der Kuss der Muse bleibt aus Der Autor bedient sich auf der Suche nach Inspiration unlauterer Mittel: Er befragt die künstliche Intelligenz von ChatGPT, mit unbefriedigendem Ergebnis.

Schreiben ist nicht immer einfach, wenn die Inspiration fehlt. Symbolbild: Lechatnoir

Was tun, wenn man keine Ideen hat? Ich müsste eigentlich diese Zeilen füllen, jedoch will mir beim besten Willen nichts einfallen.

Manche haben auf dem Klo die besten Einfälle, andere in der Zigarettenpause. Darauf kann ich nicht zurückgreifen, bin ich doch seit Jahreswechsel rauchfrei. Und auf der Toilette vorhin kam mir die zündende Idee auch nicht.

Ich durchforste stattdessen das Internet. Dort lese ich, dass diese Woche 17 Autorinnen und Autoren, darunter «Game of Thrones»-Autor George R.R. Martin, Klage gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI eingereicht haben. Dieser habe laut den Bestsellerautoren seinen Chatbot mit Passagen aus urheberrechtlich geschützten Werken gefüttert.

Das Thema ist schnell abgehandelt, hilft mir also nicht wirklich. Oder doch? Kann mir etwa der viel gescholtene Chatbot die nötige Inspiration verschaffen? Ich frage ihn, was er gegen Ideenlosigkeit weiss. Und ChatGPT spuckt schnurstracks folgende Zeilen aus: «In einer Welt, die vor Ideen nur so sprüht, scheint die Ideenlosigkeit zur neuen Epidemie des 21. Jahrhunderts geworden zu sein. Ein schleichendes Übel, das sich still und heimlich in den Köpfen breitmacht, wie der Grauschleier eines verregneten Novembertages.»

Philosophisch, aber nicht das, was ich gesucht habe. Ob die obige Textpassage auf einem Roman jener Autorinnen und Autoren basiert, die ChatGPT verklagt haben? Alberner Gedanke, der Textschnipsel ist eher auf dem Niveau eines talentierten Sekschülers als auf dem einer Bestsellerautorin.

Ich überlege mir, wie ich jeweils vorgehe, wenn ich beim Schreiben eines journalistischen Texts eine Schreibblockade habe. Meist hilft es schon, kurz aufzustehen und meiner Kaffeesucht zu frönen. Bei hartnäckigeren Blockaden spiele ich gerne Schach. Das sollte ich hier wohl nicht schreiben, immerhin geht das auf Arbeitszeit. Doch im Gegensatz zur herkömmlichen Pause braucht es beim Schach vollste Konzentration.

So, nun sind doch noch einige Zeilen zusammengekommen. Ich brauche lediglich noch einen Schluss, ein passendes Schachzitat vielleicht? Ich stosse auf eines von John Simon, einem britischen Juristen und Politiker, der mir bestätigt, dass es dümmere Arten gibt, seine Pausen zu verbringen. Er soll Folgendes gesagt haben: «Schach ist ein kaltes Bad für den Verstand.»