Kolumne Speerspitz: Der Snack, der schmeckt wie ... Dieser Sommer lockt eher vor den Fernsehbildschirm als auf den Balkon. Da ist eines unausweichlich: Werbung. Und diese bringt Redaktorin Sabine Camedda ins Grübeln. Sabine Camedda

Warme Abende, die ich gemütlich auf dem Balkon sitzend und lesend verbringen konnte, gab es in diesem Sommer leider nur wenige. So blieb mir meistens nur das Alternativprogramm, das ich vom Winter her kenne: Auf dem Sofa Platz nehmen und mich vom Fernseher unterhalten lassen.

Zwar bieten die vielen Kanäle genügend Abwechslung. Doch es scheint mir, nach eineinhalb Jahren Coronapandemie und zwei Lockdowns, in welchen der Fernsehapparat quasi zum Ersatz von Freunden geworden ist, hat man alle Blockbuster mindestens zweimal gesehen. Auch bei den Tier- oder Reisedokumentationen gibt es viele Wiederholungen. Und was die Fernsehköche zubereiten, hat man auch schon nachgekocht.

Die Nahrungsmittelindustrie ist auf den Pandemiezug aufgesprungen

Zum Glück bringt das Werbefernsehen immer wieder Neuheiten auf den Bildschirm. Vor allem die Nahrungsmittelindustrie scheint auf den Pandemiezug aufgesprungen zu sein und bietet allerlei Produkte und Speisen für die Menschen, die notgedrungen in der Küche stehen. Für die es schnell gehen muss und nicht gesund genug sein kann.

Oder wie sonst ist es zu erklären, dass viele Alltagsprodukte, die beworben werden, mit zusätzlichen Vitaminen angereichert sind? Joghurt, Quark, Müesliflocken und sogar Wasser gibt es mit diesen «gesunden» Zusätzen.

Weil wir ja eh auf unsere Gesundheit achten, werden immer mehr Süssgetränke unter dem Label «Zero» angeboten, was uns suggeriert, dass sie weniger Zucker haben und ergo gesünder seien. Kräuterdips gibt es fix fertig, anscheinend gesund und wohlschmeckend. Von den künstlichen Aromen und Farbstoffen ist hingegen nicht die Rede.

Mein Rezept: Selber kochen

Dazu Snacks für Vegetarierinnen und Veganer, die schmecken wie Salami. Was mich zur Frage bringt, ob eine Person, die freiwillig auf Fleischwaren verzichtet, wirklich einen Snack will, der nach einer Fleischware schmeckt.

Ich bin froh, dass ich erstens die Liebe zum Selberkochen in die Wiege gelegt bekommen habe und zweitens bei Fräulein Keller in der Kochschule die Kniffs gelernt habe. Ich weiss, welche Früchte und welches Gemüse wie viele Nährstoffe haben und wie ich eine gute Pastasauce zaubern kann. Da weiss ich, was drin ist. Und dass sie nicht nur «schmeckt wie selbst gemacht».