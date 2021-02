Kolumne Speerspitz: Bergbahnenstreit beigelegt Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Blick in die Zukunft, wo wieder vermehrt positive Schlagzeilen zu lesen sein werden: ganz ohne Einfluss der Coronapandemie.

St. Gallen - Simon Dudle Redaktion Wiler Zeitung Urs Bucher

Vorschlag für diesen Freitag: Heute mal nicht über Corona sprechen und sich nicht vom Virus den Alltag diktieren lassen. Denn es genügt langsam aber sicher.

Schon klar: Das ist ein frommer Wunsch und wird nicht Realität. Und trotzdem ist es wichtig, positiv zu bleiben. Freuen wir uns auf die Zeit danach, wann immer sie auch beginnen mag. Wir präsentieren schon mal einige Meldungen des «Toggenburger Tagblatts», welche mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr noch zu lesen sein werden.

Am 16. August ist auf der Titelseite als Hauptgeschichte abgedruckt: Doppelte Überraschung beim Schwägalp-Schwinget. Einerseits durften entgegen ersten Befürchtungen 15'000 Zuschauer dabei sein und feierten ein grosses Fest. Andererseits trumpfte Daniel Bösch gross auf. Obwohl er letztes Jahr seinen Rücktritt erklärt und sich Richtung Metzgerei verabschiedet hatte, stieg er ein allerletztes Mal in die Zwilchhose – und holte sich auch gleich den Sieg. Somit bekam Bösch jenen Abschied, den er sich verdient hat.

Am 11. Oktober wartet diese Zeitung neuerlich mit einer positiven Meldung auf. Es ist zu lesen: Und plötzlich ging es schnell. Im seit Jahren schwelenden Bergbahnenstreit im Obertoggenburg wurde über das Wochenende überraschend eine Einigung erzielt. Simon Ammann ist es gelungen, die Gräben zuzuschütten – und er wird Verwaltungsratspräsident der neugegründeten Obertoggenburg Bergbahnen AG. Einem gemeinsamen Skiticket für den nächsten Winter steht nichts mehr im Weg.

Am 27. Oktober ist dann in diesem Blatt zu lesen: Es ging schneller als erwartet: Die Strassen-Sanierungsarbeiten im Dorfzentrum Wattwils sind abgeschlossen. Heute Samstag steht ein grosses Eröffnungsfest an, gratis Glühwein und Raclette für die ganze Bevölkerung inklusive. Die Arbeiten an der Umfahrungsstrasse kommen ebenfalls besser voran als geplant, sodass bereits im April des kommenden Jahres bei der nächsten Strasseneröffnung weitergefeiert werden kann.

Sie glauben nicht, dass diese Artikel heuer zu lesen sein werden? Nun gut, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.