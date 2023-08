Kolumne Seitenblick/Speerspitz: Die GC-Rampe auf der Bütschwiler Breite Warum die Stehplatzrampe auf dem Bütschwiler Fussballplatz seit ihrer Einweihung im Jahr 1987 den Namen des Zürcher Fussballklubs trägt.

Die Steh- oder auch Sitzplatzrampe auf der Bütschwiler Breite trägt im Volksmund den Namen eines berühmten Zürcher Fussballklubs. Bild: Beat Lanzendorfer

An speziellen Ereignissen schaut man immer gerne auf vergangene Zeiten zurück. Beim FC Bütschwil gab es solche Momente in den letzten Monaten zur Genüge, immerhin ist die erste Mannschaft nach fast zwanzigjähriger Abstinenz im letzten Juni in die 2. Liga zurückgekehrt.

Deshalb und weil es gerade passte, habe ich mich kürzlich mit Max Blöchliger unterhalten. Der heute 54-Jährige war in jungen Jahren ein gefürchteter Torjäger und später während fünf Jahren Präsident des FC Bütschwil.

Bei unserem Gespräch sprach er die GC-Rampe auf der Sportanlage Breite an, von der ich nicht wusste, dass sie so genannt wird. Ihr Name, erklärte er, gehe auf das Jahr 1987 zurück. In dem Jahr, in dem die Stehrampen auf der Breite geplant und gebaut wurden, kam es am 18. Oktober zum Cupspiel gegen die Zürcher Grasshoppers, damals das Nonplusultra im Schweizer Fussball. Das Ergebnis ist zweitrangig (0:6), die Partie ging trotzdem als eines der grössten Ereignisse in die Bütschwiler Vereinsgeschichte ein. Weil die Stehrampe eben genau im Oktober 1987 fertig gebaut war, heisst sie seither im Volksmund «GC-Rampe».

Die Entstehung des seit Herbst 2010 darüber befindlichen Daches ist genauso erzählenswert. Walter Scherrer, ein gebürtiger Bütschwiler, der in jungen Jahren aus beruflichen Gründen nach Winterthur «auswanderte», kehrte immer wieder gerne in seine einstige Heimat zurück. Einer der Gründe war die Verbundenheit zum FC Bütschwil, dem er sein Leben lang die Treue hielt.

Irgendwann war er der Meinung, die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten ihr Bier und ihre Wurst nicht länger im Regen zu sich nehmen. Kurzerhand bezahlte er mithilfe der Sponsoren, deren Präsident er war, ein Metalldach.

Walter Scherrer ist im Jahr 2013 verstorben, mit dem Bau des Dachs über der GC-Rampe hat er sich ein bleibendes Andenken bewahrt. Max Blöchliger hatte beim Gespräch noch weitere Geschichten auf Lager. Abgespeichert sind sie in seinem Kopf oder dann nimmt er kurzerhand den Ordner zur Hand, in dem er sämtliche bisher erschienenen «Kick off», das Vereinsheft, in einem Ordner abgelegt hat. Für heute lassen wir es bei diesen beiden Geschichten bewenden.