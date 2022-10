Kolumne Frieden dieser Mauer An einem dieser warmen Oktober-Tage steht ein älterer Herr mit Hut und Hund etwas ratlos im Henauer Friedhof und blickt in den nahen Wald hinauf. Irgendwo muss sie sein, die historische Mauer, die für Irrungen und Wirrungen sorgt. Aber wo?

Das Gemeinschaftsgrab auf dem Henauer Friedhof soll neu gestaltet werden. Nun bringt eine historische Mauer alles durcheinander. Bild: PD

Seinen nachmittäglichen Spaziergang mit Dackel Erich hat Fritz Studli wie von selbst hierher geführt. Jetzt sucht er neugierig die Waldböschung ab nach der Mauer, die nun die Arbeiten am neuen Gemeinschaftsgrab verzögert. Nachdem erst, wie Studli findet, sture Petitionäre verlangten, das Grab müsse anders, besser, zugänglicher gebaut werden. Und nun: eine Mauer. Eine vielleicht jahrhundertealte, erodierte, überwucherte, zugewachsene, vielleicht statisch tragende, vielleicht aber auch komplett nutzlose, sich in ihre Einzelsteine auflösende Mauer.

Wo ist die Mauer?

Vielleicht ist es die zu grelle Nachmittagssonne, vielleicht liegt es auch an seiner nachlassenden Sehkraft oder an Erich, der ungeduldig an der Leine zerrt: Fritz Studli kann keine Mauer ausmachen. Also schlendert er, gesetzten Schrittes, zwischen den Gräbern weiter, setzt sich dann auf eine Bank. Ein Gärtnerei-Mitarbeiter läuft ihm über den Weg, kann ihm auch nicht weiterhelfen. Aber der herbei geeilte Mesmer der Kirchgemeinde weiss Rat. Verweist auf ein Mauerwerk im Hang, das von Bollensteinen gestützt wird. Eine Mauer, kaum als solche erkennbar, von Pflanzen überwuchert.

«Die Mauer ist einfach nur da, bald vom Wald, von der Natur gänzlich einverleibt, ihres ursprünglichen Zwecks ledig», denkt Studli. Ob die Toten hier sich an ihr so stören, wie sich der Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel an ihr stört, weil sie, allein durch ihr Vorhandensein, die Finanz- und Baupläne für das Gemeinschaftsgrab durcheinanderbringt? Oder pflegen sie, die Toten und die Mauer, seit vielen, vielen Jahren gute, stille Nachbarschaft? Ob wir je herausfinden, wozu sie gebaut wurde, und wann?

Tröstlicher Berlin-Vergleich

Erich, zu seinen Füssen, hat ein Sonnenplätzchen gefunden und ist eingeschlafen. Studli erinnert sich an seine Besuche in Ost-Berlin, in den 1990er Jahren, bei seinem Redaktor-Kollegen Harald W., den er noch zu Zeiten des Kalten Kriegs über eine DDR-Schweiz-Brieffreundschaft kennengelernt hatte. Wenn in Ost-Berlin gebaut oder gegraben wird, pflegte Harald zu dozieren, dann stösst man im besten Fall auf märkischen Sand, darin oft auf eine Weltkriegs-Bombe, und im schlimmsten Fall auf ein Massengrab. Wenn in Katholisch-Henau die letzte Ruhestätte für Verstorbene verschönert werden soll, ist der «worst case» eine bis dato unbekannte Mauer.

Fritz Studli findet den Vergleich Berlin-Henau tröstlich. Diese Mauer hier, die entlang der Waldkante verläuft, ist im Vergleich zur Berliner Mauer, die trennte, zerstörte und tödlich war, von einer einnehmenden Unschuld. Es wäre schade, wenn diese unschuldige Mauer, nachdem sie so viele Generationen von Menschenleben verborgen war, zu Spaltung und Streit führen würde. Asche zu Asche, Staub zu Staub, so wie die Toten hier – das wünscht sich Studli: Frieden dieser Mauer.

Fritz Studli ist Journalist im Ruhestand und kommentiert in loser Folge das Uzwiler Lokalgeschehen.