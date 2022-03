KOLUMNE Der Frühling ist da: Jetzt heisst es: «Ab auf die Piste» Die Winterkleider können endlich verstaut werden. Oder doch nicht? In der Top-5-Liste gibt es einige triftige Argumente, warum gerade jetzt die Piste lockt. Simon Dudle Drucken Teilen

Wintervergnügen im Frühling im Skigebiet Wildhaus. Bild: PD

Die Frühlingsgefühle sind da. Wo man nur hinschaut. Seit dieser Woche sind die Tage länger als die Nächte, am Wochenende wird auf Sommerzeit umgestellt. Auch die Natur erwacht langsam aber sicher aus dem Winterschlaf. Und die Allergiker müssen jetzt schon untendurch. Das Wetter macht tadellos mit. Seit Tagen schon eitel Sonnenschein. Und das mittlerweile mehr als zwölf Stunden lang pro Tag. Wann sperren eigentlich die ersten Badis auf?

Auch wenn es am Morgen noch frisch ist, können die Winterklamotten langsam aber sich im Schrank nach hinten geschoben werden. Oder doch nicht? Frühlingsgefühle hin oder her: Jetzt ist die beste Zeit für die Skipiste. Im Obertoggenburg geht es noch. In Wildhaus zum Beispiel bis zum Wochenende, in Unterwasser hängen sie noch eine Woche dran. In den vergangenen Jahren war es übrigens gar im Mai oder Anfang Juni noch möglich, auf dem Chäserrugg ein paar Schwünge in den Frühlingsschnee zu ziehen.

Aber mal ehrlich: Jetzt nochmals die klobigen Skischuhe herauskramen und die Skihosen imprägnieren? Ja. Lesen Sie hier in der Top-5-Liste, warum sich das Skifahren gerade dieser Tage so richtig lohnt:

Platz 5: Kein Anstehen mehr beim Sessellift. Otto-Normalverbraucher hat genug vom Winter und in den Frühlingsmodus umgestellt. Ans Skifahren denken dieser Tage nur noch wenige.

Platz 4: Ein paar zarte Plusgrade auf dem Chäserrugg oder der Gamsalp. Es braucht keine langen Unterhosen mehr, man schwitzt aber auch nicht. Skifahrer-Herz, was willst du mehr?

Platz 3: Das gibt schöne Bilder für Social Media. Wetten, dass diese jetzt mehr Daumen nach oben auslösen als, wenn man im Januar das Pistenvergnügen teilen würde? Ist halt aussergewöhnlich.

Platz 2: Der Zmittag im Freien kann ausgiebig genossen werden. Da darf es ruhig eine halbe Stunde länger an der Sonne sein als im Hochwinter.

Platz 1: Wer am kommenden Sonntag auf die Piste geht, der tut es während der Sommerzeit. Nach dem Skifahren kann somit gemütlich noch eine Grillade im eigenen Garten gemacht werden. Gute Fahrt.