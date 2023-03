Klimawandel Weltweit bekannt, aber im Toggenburg kaum beachtet: Klimaforscherin führte durch Wetter-Messstation in Mosnang Die Grüne Partei Toggenburg lud dazu ein, eine in der Region eher unbekannte Messstation zu besichtigen. Zwischen Gähwil und Mühlrüti steht seit bald fünfzig Jahren ein Lysimeter von Weltrang, welcher die Wasserverdunstung misst.

An die dreissig Interessierte liessen sich von der ETH-Forscherin Sonia Seneviratne die Messstation erklären. Bild: Judith Eberhard

Rund dreissig Personen, unter ihnen zahlreiche Kinder und Jugendliche, wanderten am Samstagnachmittag auf Einladung der «Grünen» Toggenburg zum Forschungsgebiet Rietholzbach. Dort besuchten sie einen so genannten Lysimeter, der zwischen Gähwil und Mühlrüti zu finden ist. Die Klimaforscherin und ETH-Professorin Sonia Seneviratne erklärte die Messstation, welche die örtliche Wasserverdunstung misst. Gross war das Erstaunen, dass auf dem drei Quadratkilometer grossen Einzugsgebiet des Lysimeters die Verdunstung im Sommer doppelt so gross ausfällt wie die Versickerung.

Ein «Blumentopf» von Weltrang

«Diese Gewissheit gibt uns der Lysimeter, eine Art grosser Blumentopf, der seit bald fünfzig Jahren detaillierte Werte liefert», sagte Sonia Seneviratne. In erster Linie werde mit dem Lysimeter die Pflanzen- und Bodenverdunstung gemessen, die Messstation sei aber mit weiteren Instrumenten ausgestattet, um Lufttemperatur, Strahlungsbilanz, Windaufkommen sowie Niederschlagsmengen aufzuzeichnen.

«Die Station im Toggenburg ist dank dem Lysimeter eine der ganz wenigen solcher Messstationen weltweit», so die Klimaforscherin. Warum die Messstation genau im Toggenburg errichtet wurde, erklärte Sonia Seneviratne damit, dass hier der Mensch noch nicht so weit in die Natur vorgedrungen sei. Der Mensch würde an dieser Stelle die Messungen noch nicht stark beeinträchtigen, deshalb könne man die natürlichen Flüsse genauer messen.

Die Exkursionsteilnehmenden beim Mosliger Lysimeter. Bild: Judith Eberhard

Auch dank solcher Messstationen wie dieser zwischen Gähwil und Mühlrüti seien sich die Fachpersonen einig, dass der Klimawandel jetzt und heute stattfinde. Die hydrometeorologischen Messungen liessen diesbezüglich keine Zweifel offen. Schweizweit werde die Veränderung der Trockenheit nirgends seit so langer Zeit durchgehend gemessen wie im Toggenburg.

Einfluss der Verdunstung nimmt zu

Klimaforscherin und Professorin Sonia Seneviratne in Mosnang. Bild: Judith Eberhard

Das gesamte Klimasystem sei abhängig von der Wasserverdunstung. Infolge der Erderwärmung würde die Verdunstung immer wichtiger werden, erklärte Sonia Seneviratne. Denn aufgrund der trockeneren Luft und der wärmeren Temperaturen nehme diese zu. «Wenn sich die Waage von Niederschlag und Verdunstung sowie Versickerung nicht mehr im Gleichgewicht hält, kann das schlimme Folgen für Flora und Fauna haben.» Aufzuhalten sei diese Entwicklung unter anderem mit der Stabilisierung des Klimas, etwa mit der sofortigen Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen.

Vorträge im Anschluss an den Ausflug

Einer der Exkursionsteilnehmer war Markus Aepli aus Wattwil, der sich ob des Erlebten sichtlich fasziniert zeigte. «Es war spannend, was wir in Erfahrung bringen konnten. Nur schon, dass wir hier seit fünfzig Jahren eine solch wichtige Messstation haben, beeindruckt mich.» Überrascht sei er auch darüber, dass die Verdunstung so viel höher ausfalle als die Versickerung oder der Abfluss von Nässe und Feuchtigkeit. Ein weiterer Teilnehmer gab ebenfalls zu, dass er keine Ahnung von dieser Messstation hatte. «Es ist auch sehr interessant, wie die ganze Verdunstung gemessen wird. Man lernt nie aus.»

Im Anschluss an die Exkursion folgten in den Räumlichkeiten der Firma Schaltegger Architektur mehrere Vorträge zum Thema. Extreme Sommerhitze, Dürre und Trockenheit, Waldbrände, Gletscherschmelze – für die Anwesenden waren dies alles Indizien, dass schnellstmöglich gehandelt werden muss.