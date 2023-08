Kleinkunst «Es war gnadenlos voll»: Fast 1000 Menschen sahen die Eigenproduktion im Zeltainer Das Theaterstück «Die Herbstzeitlosen» feierte am Wochenende in Unterwasser die Derniere. Zeltainer-Chef Martin Sailer spricht von einem grossen Erfolg – wundert sich aber darüber, wie kurzfristig sich das Publikum heutzutage für einen Besuch entscheidet.

Der Aufwand hat sich für das Ensemble um Regisseur Daniel Koller (Zweiter von links) gelohnt. Bild: Christiana Sutter

Martin Sailer ist glücklich, als er mit dieser Zeitung spricht. Am Samstag schloss die Eigenproduktion «Die Herbstzeitlosen» in seinem Kleintheater in Unterwasser mit einer ausverkauften Derniere. «Es war fünfmal gnadenlos voll», freut sich der Zeltainer-Chef. Nur bei einer der sechs Aufführungen wären noch Plätze frei geblieben – ansonsten galt: ausverkauft. «Es haben also fast 1000 Leute das Stück gesehen», so Sailer.

Drei Gründe für den Erfolg

Martin Sailer vor seinem Zeltainer. Bild: Heini Schwendener

Für eine Eigenproduktion sei das nicht selbstverständlich. So gut gelaufen ist laut Martin Sailer bisher nur die erste, als der Zeltainer 2014 eine Umsetzung von «Die Schweizermacher» brachte. Den Erfolg führt Sailer auf drei Hauptpunkte zurück, einen davon teilen sich die erste und letzte Eigenproduktion: «Der Titel ist entscheidend.» Die Menschen würden den Filmstoff bereits kennen, oder zumindest den Titel. «Und wenn man etwas kennt, kommt man auch eher ins Theater», sagt Sailer.

Ein weiterer Faktor für den Erfolg sei die Regie von Daniel Koller gewesen. Er treibe die Schauspielerinnen und Schauspieler förmlich an und motiviere sie. «Daniel Koller ist ein Garant dafür, dass es nicht einfach ein Joggeli-Theater geben wird», sagt Martin Sailer, und lacht. Nicht zuletzt habe der dritte Punkt den Erfolg erst möglich gemacht – das Laienensemble. «Sie probten seit März und die ganzen Sommerferien über. Das ist wirklich nicht selbstverständlich.»

Kurzfristige Reservationen ein Problem

Auch wenn die Vorstellungen reibungslos über die Bühne gingen, zeigte sich ein unerwartetes Problem: Das Publikum bucht deutlich kurzfristiger, als es sich Martin Sailer aus der Zeit vor der Pandemie gewöhnt ist. «Noch eine Woche vor der Premiere hätte man auch mit einer grossen Gruppe Platz gefunden.» Schliesslich sei sie dann doch ausverkauft gewesen.

Fünf der sechs Aufführungen waren ausverkauft, auch die Premiere (Bild). Bild: Christiana Sutter

Das mache die Planung schwierig und unsicher, besonders abseits von Eigenproduktionen, ergänzt Sailer. «Ich musste diese Saison drei Anlässe absagen, denn im Vorverkauf gab es nur je zwei bis vier Reservationen.» Und wenn ein Künstler sechs Stunden Anfahrt auf sich nehmen soll, habe das wenig Sinn.

Ob sich diese Situation allmählich wieder entschärft, könnten bereits diese Woche die nächsten drei Aufführungen im Zeltainer aufzeigen. Am Mittwoch bringt Christoph Simon mit «Strolch» ein Solo-Kabarett-Stück, am Freitag folgt das Theaterkabarett Strohmann-Kauz mit «Sitzläder – der letzte Stammtisch». Den Wochenabschluss bildet dann am Samstag das neue Programm des St.Galler Comedians Renato Kaiser. Für alle drei Aufführungen gibt es noch Tickets.