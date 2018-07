Kleines Paradies: Nostalgischer Sessellift und traumhafte Aussichten Oberhalb des Restaurants Wolzenalp und des Moorweges steht ein Bänkli, dass eine perfekte Aussicht auf die Schönheit des Obertoggenburges verspricht. Das Skigebiet in Krummenau ist im Sommer ein wahres Wanderparadies. Corinne Bischof

Das Bänkli verspricht eine wunderbare Sicht auf den Stockberg, den Säntis und das Dörfchen Neu St. Johann. (Bild: Corinne Bischof)

Der Sessellift in der Wolzenalp lässt sich nicht stressen. Während sich der Rest des Toggenburgs in den letzten Jahrzehnten langsam aber stetig der hetzigen Arbeitswelt vom Rest der Schweiz angepasst hat, scheint in den Wolzen bei Krummenau die Zeit still zu stehen. Seit Jahren drehen die Sessel gemächlich ihre Runden, befördern im Winter Hunderte von Skibegeisterte und im Sommer genau so viele Wanderlustige.

Die eisernen 2-er Sessel, welche die Wanderer im Schritttempo den Berg hinauf transportieren, entfachen die Nostalgie in jedem seiner Mitfahrer und präsentieren ihnen eine Panoramafahrt Par excellence.

Moorlandschaft und Heidelbeeren

Die rund zwanzig Minuten Fahrzeit lohnen sich aber nicht nur wegen den wehmütigen Gefühlen und der wunderbaren Aussicht. Oben angekommen, erwartet die Ausflügler das wahre Wandereldorado und die Moorlandschaft mit dem Moorweg lädt zu Abenteuern für die ganze Familie ein. Bis Mitte August sind die Heidelbeeren reif und warten nur darauf, gepflückt zu werden.

Kleines Paradies: Wolzenalp

Besonders zu empfehlen ist aber die Bank mit wunderbarer Aussicht auf den Säntis, den Stockberg und das kleine Dorf Neu St. Johann im Tale. Die Bank befindet sich wenige Meter oberhalb des Restaurants Wolzenalp, wenn man dem Kiesweg hinter dem Kinderspielplatz folgt. Hier lässt es sich wunderbar entspannen und die hetzige Arbeitswelt vom Rest der Schweiz für einen kleine Augenblick vergessen.