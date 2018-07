Kleines Paradies: Ein altes und ein neues Bänkli Das kleine Dorf Dietschwil an der Strasse Richtung Dussnang hat einiges zu bieten. Speziell für Menschen, die sich gerne draussen aufhalten, sind die Möglichkeiten vielfältig. Beat Lanzendorfer

Das alte und das neue Bänklein auf Giblen. Hinten ist Dietschwil zu sehen. Dahinter Kirchberg, das in rund zwei Kilometer Luftlinie Entfernung liegt. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Rund um Dietschwil, das zur Gemeinde Kirchberg gehört, bieten sich viele Gelegenheiten, einen Spaziergang oder eine kleine Wanderung zu unternehmen. Wer zwischendurch eine kurze Rast benötigt, kann sich auf ein Bänklein setzen, die zahlreich zu finden sind. Gleich zwei gibt es auf der Anhöhe Giebelen, direkt am Waldrand, der bei den aktuell vorherrschenden Temperaturen willkommenen Schatten spendet.

Start beim Schulhaus

Um als Nicht-Dietschwiler den Weg dorthin zu finden, startet man am besten beim Schulhaus, das sich am Ende des Dorfes an der Strasse nach Dussnang befindet. Zuerst geht es ein paar Meter zurück ins Dorf, dann linker Hand dem Trubeweg entlang, um dann in nördlicher Richtung in die Boolstrasse einzubiegen. Immer leicht ansteigend bis zum Dorfende gehen. Bei der Kreuzung Sterneggstrasse/Giebelenstrasse in Letztere einschwenken. Von hier sind es in westlicher Richtung nur noch wenige hundert Meter und das Ziel ist erreicht.

Die Aussicht von hier oben ist nicht zu verachten: Unten liegt die Strasse, die Dietschwil mit Dussnang verbindet. Dahinter zeichnet sich die Erhebung des Alvensberg ab. Links im Vordergrund ist Dietschwil zu sehen, während man dahinter das rund zwei Kilometer entfernte Kirchberg erblickt.

Kleines Paradies: Anhöhe Giebelen, Dietschwil

Wer bereits genug von der Wanderung hat, kehrt an den Ausgangspunkt zurück. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Ausflug mit einer Rundwanderung fortzusetzen. Einfach den Weg Richtung Oberschönau bis zum Waldrand nehmen und immer der Markierung «Helsana-Trail» westwärts folgen. Oberhalb von Unterschönau links hoch und danach der Strasse Alt-rüti/Dietschwil folgen. Nach neunzig Minuten ist man wieder dort, wo die Wanderung begonnen hat. Das Mitnehmen einer wird empfohlen.