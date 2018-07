Kleiner Hof kommt gross raus: Bauernkalender im Toggenburg

Der Bauernkalender wird seit rund 15 Jahren von der Calendaria AG hergestellt. Geschäftsführer des Kalenderherstellers aus Immensee ist Pieter Versluys, der mit seinem Produktionsteam von Freitag bis Sonntag im Toggenburg weilt. Warum ausgerechnet im Thurtal?

«Das Toggenburg hat einen hohen Wiedererkennungswert und widerspiegelt die vielfältige Schweiz auf ideale Weise. Nachdem wir in den vergangenen 15 Jahren praktisch alle Landesteile berücksichtigt haben, war es Zeit, wieder einmal Halt in der Ostschweiz zu machen. Im Toggenburg sind wir zudem zum ersten Mal und schon jetzt kann ich sagen, der Weg hierher hat sich in jedem Fall gelohnt», sagt Versluys. Beim Shooting von Freitag bis Sonntag waren 19 Frauen eingeladen, die im Vorfeld gecastet worden waren. Schon dort hatten sie es verstanden, den Pulsschlag der Jury in die Höhe zu treiben.

Nun bekommt jeder der Kandidatinnen im Verlauf der drei Tage 60 Minuten Zeit, sich im besten Licht zu präsentieren. Zwei müssen danach noch über die Klinge springen. Eine der 19 Frauen ist die aus Dicken kommende Deborah (36). Sie wird das «Toggenburger Tagblatt» in der Ausgabe vom Dienstag näher vorstellen und darüber berichten, wie es ihr während der Fotoaufnahmen gegangen ist. (bl)