Klassische Musik «Schicksal und Glücksfall zugleich»: Daniel Bietenhader konzertiert mit Anima Mea Erst über Umwege kam Daniel Bietenhader zur Barocktrompete. Heute spielt er mit den renommiertesten Musikerinnen und Musikern im Barockensemble Anima Mea.

Daniel Bietenhader hat sich gänzlich der Barocktrompete verschrieben. Bild: Urs M. Hemm

Er stamme aus einer alteingesessenen Altstättener Musikerfamilie, weswegen er ursprünglich nie eine Musikerkarriere angestrebt habe, sagt Daniel Bietenhader. Dennoch: Im Alter von zehn Jahren begann er mit Trompetenunterricht, spielte das Instrument aber als Hobby.

Beruflich nahm Bietenhader die Ausbildung zum Forstwart auf, bis ihn ein ehemaliger Trompetenlehrer, der offenbar einiges an Talent in ihm vermutete, an ein Konzert im «Rössli» in Flawil mitnahm, wo er erstmals in einer Formation mitspielen durfte. «Dort hat mich das Trompetenfieber endgültig gepackt», sagt Daniel Bietenhader. Es folgte die Ausbildung am Konservatorium Winterthur, das Arbeiten im Wald lag vorerst auf Eis.

Nicht mit moderner Trompete vergleichbar

Als sich ihm dann die Gelegenheit bot, eine Barocktrompete zu erwerben, habe er keine Sekunde gezögert. Er sagt:

«Die Barocktrompete ist aus mehreren Gründen nicht mit einer modernen Trompete vergleichbar.»

Zum einen hat die Barocktrompete keine Ventile, zum anderen ist das Rohr doppelt so lange wie das einer herkömmlichen Trompete. «Zudem ist das Mundstück anders geformt. Bei der Barocktrompete werden die Töne ausschliesslich mit dem Mund erzeugt – vergleichbar mit dem Alphorn», erklärt Bietenhader.

Obwohl das Spiel auf der Barocktrompete auch für ihn wie das Erlernen eines neuen Instruments gewesen sei, beherrschte er es bald so gut, dass er mit unterschiedlichen Formationen spielen und diverse Konzerte bestreiten durfte.

Da er allein mit Konzertauftritten seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten konnte, trat er 1998 die Stelle als Trompetenlehrer an der Kantonsschule in Wattwil an, wo Daniel Bietenhader bis heute unterrichtet. Seit 1995 arbeite er bereits für die Musikschule Toggenburg. Er sagt:

«Mir ist dabei vor allem wichtig, meinen Schülerinnen und Schülern mein fachspezifisches Wissen über das Trompetenspielen weiterzugeben.»

Zu seinen Stärken gehöre insbesondere die Analyse von Problemen, sei es bei der Atmung, der Luftführung, der Funktion der Zunge oder bei der Technik ganz allgemein. «Wenn ich erst einmal gesehen habe, wo das Problem liegt, kann ich in der Sache sehr unnachgiebig sein. Ich habe aber immer das Ziel zu helfen vor Augen.» Die Freude bei den Schülerinnen und Schülern, wie auch bei ihm, sei aber dann umso grösser, wenn merkliche Fortschritte im Spiel festgestellt werden können.

Ansonsten würde er sich nicht als strengen Lehrer bezeichnen. «Die Jugendlichen haben neben dem Musikunterricht so viel zu leisten, dass sie einfach manchmal keine Zeit haben zu üben. Das respektiere ich vollkommen», sagt Bietenhader.

Er empfehle aber, während einer Prüfungsvorbereitung einmal die Bücher für fünf Minuten beiseitezulegen und die Trompete zur Hand zu nehmen. «Das befreit den Kopf, macht frisch fürs Weiterlernen und gleichzeitig können die Jugendlichen auf ihrem Instrument üben», erklärt Daniel Bietenhader den Vorteil dieser Musikpausen.

Vom Weinberg auf die grosse Bühne

Der grosse Knick in seinem Leben kam vor ungefähr zehn Jahren. «Meine Beziehung ging auseinander und ich hatte, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze von der Musik voll. Also nahm ich einen unbezahlten Urlaub, der acht Monate dauern sollte», sagt Daniel Bietenhader. Zunächst ging er zurück zu seinen Wurzeln und arbeite im Forstbetrieb eines Freundes, für den er bereits vorher ab und zu zur Hand gegangen sei.

Danach konnte er sich einen langgehegten Traum erfüllen und auf dem Schlossgut Bachtobel in Weinfelden ein Praktikum als Winzer absolvieren. «Im Jahr 2013 hätte ich die Chance gehabt, einen Weinberg zu übernehmen. Ich merkte aber glücklicherweise sehr bald, dass es ein finanzielles Desaster geben würde. So sass ich zunächst ohne Job da, bis ich wieder meine Arbeit an der Kanti aufnehmen konnte», erinnert sich Bietenhader.

Zu der Zeit lernte er Ute Hartwich kennen, eine renommierte Barocktrompetenspielerin von der Akademie für Alte Musik in Berlin, die sich damals aber schon seit längerem in der Schweiz aufgehalten hatte.

«Diese Begegnung war Schicksal und Glücksfall zugleich. Denn wir verstanden uns auf persönlicher wie auch auf musikalischer Ebene von Anfang an sehr gut.»

Im Jahr 2017 schliesslich habe sie ihn angefragt, ob er mit der Akademie für Alte Musik auf Tournee gehen wolle. Diese Gelegenheit habe er sich nicht entgehen lassen. Es folgten Auftritte unter anderem in Berlin, München und Amsterdam. «Das war der Startschuss für unsere langjährige Zusammenarbeit und unsere gute Freundschaft», blickt Daniel Bietenhader zurück.

«Es ist einfach spannende Musik»

Im Jahr 2019 gründeten Ute Hartwich und Daniel Bietenhader schliesslich das Barockensemble Anima Mea, eine Gruppe von Spezialistinnen und Spezialisten für historische Instrumente aus der Ostschweiz und aus Deutschland. «Alle diese Musikerinnen und Musiker sind normalerweise bei international renommierten Barockorchestern tätig», sagt Bietenhader.

Dennoch sei der Wunsch entstanden, ein eigenes Barockensemble zu gründen. Es folgten zwei vielbeachtete Konzerte mit böhmischer Barockmusik in St.Gallen und in Daniel Bietenhaders Wohnort Ebnat-Kappel.

Um an diesen Erfolg anzuknüpfen und weil während der vergangenen zwei Jahre coronabedingt keine Auftritte möglich waren, widmet sich auch die zweite Konzertreihe dieser Musikrichtung. Bietenhader schwärmt:

«An der böhmischen Barockmusik faszinieren mich vor allem deren Farbigkeit und Lebendigkeit sowie deren energiereichen, teils überraschenden harmonischen Wendungen. Kurz: Es ist einfach spannende Musik.»

Diese Begeisterung bedeute jedoch nicht, dass sich Anima Mea ausschliesslich dieser Musikrichtung widme. «Es gibt noch viele andere Komponisten wie Telemann oder Vivaldi, denen wir gerne eine Konzertreihe widmen möchten. Wichtig ist uns einfach der rote Faden. Wir wollen innerhalb einer Reihe dem Stil und dem Komponisten treu bleiben.»

Dass Daniel Bietenhader neben Ute Hartwich immer nur die zweite Trompete spielt, störe ihn keineswegs. «Ich habe das Privileg, mit einer der weltweit besten Musikerinnen zusammenzuarbeiten. Da bin ich lieber die gute zweite als eine schlechte erste Trompete», sagt er.