Kitzbühel/Toggenburg Skisammlung von Noldi Beck in Kitzbühel entdeckt: Toggenburger wollen weiterhin ihre Leihgaben zurück Der Verbleib der Noldi-Beck-Sammlung sorgte vor fünf Jahren für mediales Aufsehen. Dann wurde es ruhig um die Ski- und Wintersportsammlung. Doch es gibt sie noch. Sie lagert in Kitzbühel. Bemühungen, einen Teil zurück ins Toggenburg zu bringen, sind bisher fruchtlos geblieben.

Die Wintersportsammlung von Noldi Beck wird inventarisiert Bild: PD

Sie ist wohl eine der umfangreichsten Skisammlungen weltweit: Über

15'000 Objekte aus aller Welt umfasst sie und einen Teil stellte Noldi Beck im Ski- und Wintersportmuseum in Vaduz aus. Nach seinem plötzlichen Tod wurde die Sammlung im Jahr 2016 ins Skimekka Kitzbühel verkauft, da in Liechtenstein kein Nachfolger oder Partner für die Weiterführung des Museums gefunden werden konnte.

Doch es gab Unstimmigkeiten zwischen der Käuferfamilie um Signe Reisch und dem Tourismusverband in Kitzbühel. Es war unklar, in welche Hände die Sammlung gehen soll, und schliesslich standen einige Fragezeichen hinter dem Verbleib der Sammlung.

Versteckspiel sorgt für mediales Aufsehen

Nach Becks Tod war die NoldiBeck-Stiftung und somit Becks Witwe und die Kinder Rechtsnachfolger der Sammlung. Im Sinne des Verstorbenen sollte diese nur komplett verkauft werden. Wie der Anwalt der Stiftung damals bestätigte, wurde die Sammlung in «Bausch und Bogen» von Interessenten aus Kitzbühel gekauft. Der Kaufpreis ist nicht bekannt. Ein Gutachten aus dem Jahr 1995 schätzt den Wert auf 1,2 Millionen Franken.

Federführend beim Kauf war Signe Reisch, eine Persönlichkeit in Kitzbühel. Sie ist Besitzerin des Hotels Rasmushof und war damals Präsidentin von Kitzbühel Tourismus. Doch der Verkauf lief aufgrund Differenzen im Tourismusverband nicht reibungslos ab. Und plötzlich war über den Verbleib der Sammlung nichts mehr zu erfahren. Gerüchte kursierten und es war auch von einem Verkauf nach Deutschland die Rede.

Medien aus Österreich und der Schweiz sprangen auf das Thema auf. Die Käuferfamilie geriet immer mehr unter Druck und schliesslich suchten auch private Personen nach der Skisammlung, die Eigentum geltend machten. Denn einige Objekte in Noldi Becks Sammlung sollen Leihgaben und keine Geschenke gewesen sein.

Sammlung wurde nie inventarisiert

Das grosse Problem an der umfangreichen Sammlung ist, dass sie nie professionell dokumentiert wurde. Es gab zwar Bemühungen dafür und es flossen auch Fördergelder vom Land in die Noldi-Beck-Stiftung – doch die Inventarisierung konnte nie umgesetzt werden. Schliesslich wurden die Fördergelder gekürzt.

Noldi Beck selbst hatte ein enormes Wissen und genau im Kopf, wem welcher Gegenstand gehört, was ein Geschenk war und was eine Leihgabe. Doch nach seinem Tod war dieses Wissen weg. Dieser Umstand war ein Grund, weshalb niemand in Liechtenstein die Sammlung kaufen wollte.

Toggenburger «Nostal-Ski»-Museum bleibt Ziel

Dass eine Inventarisierung der Sammlung fehlt, fiel schliesslich auf die Käuferfamilie zurück. Private Personen wollten ihr Eigentum zurück. So auch die Frauen von «Nostal-Ski» aus dem Toggenburg und der ehemalige Skirennfahrer Willi Forrer. «Wir hatten unsere Sammelstücke nur als Leihgabe an Noldi Beck übergeben», sagt Liselotte Schlumpf, die mit «Nostal-Ski» gerne eine Art Skimuseum im Toggenburg realisieren möchte. Doch es gibt keine Verträge oder Listen.

Zu Beginn waren die Bemühungen, mit der Käuferfamilie in Kontakt zu treten, erfolglos. Mittlerweile konnten sie jedoch nach Kitzbühel reisen und die Sammlung und ihre Exponate in einer Lagerhalle begutachten. «Die Gegenstände sind gut aufbewahrt», sagt Schlumpf. Aber ihr eigentliches Ziel, die Objekte – rund 1500 Stück – ins Toggenburg zu bringen, konnten sie bisher nicht erreichen. «Wir haben keinen Rechtsanspruch. Und die neuen Besitzer wollen die Sammlung im Sinne von Noldi Beck nicht auseinanderreissen.»

Es sei jedoch beruhigend, dass die Sammlung in guten Händen sei. Ausserdem habe man in Kitzbühel nun mit der Inventarisierung begonnen. «Nostal-Ski» habe ihre Hilfe angeboten. «Es ist eine enorme Aufgabe. Und es geht nicht vorwärts. Sie bräuchten unbedingt professionelle Hilfe von einem Archivar oder Kurator», so Schlumpf. Demnächst wollen die Toggenburger wieder nach Kitzbühel reisen und die Gespräche weiterführen.

Die Zukunft der Sammlung weiterhin offen

Wie es mit der Sammlung weitergeht, ist ungewiss. Die Familie Reisch war für diese Zeitung nicht erreichbar. Die Archivierung scheint einiges an Zeit in Anspruch zu nehmen. Die Frage, ob und wann die Sammlung der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wird, bleibt somit weiterhin offen.