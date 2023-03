Kirchgemeinde Erweiterungsprojekt der Kirche Lütisburg ist erneut ins Stocken geraten: «Wir wissen derzeit nicht, wo es wieder stockt» Die Bürgerversammlung der Kirchgemeinde Unteres Toggenburg ging zügig voran. Hingegen ist die geplante Nutzungserweiterung der Kirche Lütisburg ins Stocken geraten.

Präsidentin Annelies Gämperle (links) und Sonja Britt standen erstmals der Bürgerversammlung der Kirchgemeinde Unteres Toggenburg vor. Bild: Katharina Meier

Staatliche Mühlen mahlen nicht überall gleich schnell: So zügig wie die Bürgerversammlung der Kirchgemeinde Unteres Toggenburg am vergangenen Sonntag abgewickelt wurde, scheint es bei der Bewilligung für die geplante Nutzungserweiterung der Kirche Lütisburg nicht zu gehen. «Wir wissen derzeit nicht, wo es wieder stockt», sagte Pfarrer Fabian Kuhn.

Stillstände hat es seit dem klaren Ja vor einem Jahr und der Baueingabe im Juli schon mehrere gegeben. Das Gesuch ruhte erst drei Monate beim Kanton, ehe es zurück an die Gemeinde ging – wegen Bedenken zu den Parkplätzen und zu baulichen Details wegen der Nähe zur Flawilerstrasse.

Die Baukommission reichte daraufhin ein überarbeitetes Gesuch ein. «Jetzt liegt es entweder wieder beim Kanton oder bei der Gemeinde. Aber es handelt sich nur noch um periphere Dinge. Grundsätzlich sind die Behörden mit dem Projekt einverstanden», sagte Kuhn am Sonntag in Ganterschwil.

Die Baukommission rechnet damit, im Juni mit dem Zwei-Millionen-Bau loslegen zu können. Ziel sei es, so Kuhn, die Wertschöpfung in der Region zu behalten und einheimische Handwerker zu berücksichtigen. Firmen von Kirchenmitgliedern seien eingeladen, ihre Offerte abzugeben. Klar ist: Die Kirche wird ab dem 16. April geschlossen sein. Liegt die Baubewilligung auf dem Tisch, wird auch bekannt gegeben, wann der Tag der offenen Tür stattfinden wird. Dann kann ein Teil der Orgelpfeifen und Kirchenbänke abgeholt werden.

Im übertragenen Sinne gut abgeholt hat am Sonntag die Spitze der Kirchenvorsteherschaft ihre 50 anwesenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, was hingegen nur drei Prozent der Kirchbürgerschaft ausmacht. Präsidentin Annelies Gämperle und Sonja Britt, die sich die Führungsverantwortung teilen, brachten sowohl die Rechnung als auch das Budget einstimmig durch.

Letzteres beläuft sich, bei gleichbleibendem Steuerfuss von 28 Prozent, im Rahmen des Vorjahrs. Dabei tauchte die Frage auf, weshalb der reformierte Religionsunterricht weniger koste. Dieser werde, so Pfarrer Kuhn, neu ökumenisch durchgeführt, sodass gewisse Stunden wegfielen. Erschwerend sei das Budgetieren aber auch, weil die Stundenpläne spät erstellt würden und deshalb die Pensen der Lehrkräfte variieren könnten. Vermisst wurde bei der Budgetdebatte eine klare Finanzplanung. Sie soll gemäss Gämperle wieder angegangen werden.

Die Kirchgemeinde Unteres Toggenburg konnte im vergangenen Jahr nicht nur das Pfarrhaus in Ganterschwil verkaufen, sondern auch Konzerte durchführen, Gottesdienste feiern und Begegnung schaffen. Im laufenden Jahr gehen die Kirchenchöre Ganterschwil und Lütisburg ein gemeinsames Projekt an. Und am 27. August findet wieder ein Kirchgemeindefest in Dreien statt.