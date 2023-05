Kirchenjubiläum «Man fühlt sich daheim»: Die Bedeutung der Kirche St.Peter und Paul in St.Peterzell im Jubiläumsjahr Mit einer Veranstaltungsreihe wird das 300-jährige Bestehen der katholischen Kirche in St.Peterzell gefeiert. Neben einer Ausstellung in der Propstei sollen Gottesdienste, Jugendanlässe oder Konzerte die Kirche den Menschen näherbringen.

Johannes Ahle, Vizepräsident des Kirchenverwaltungsrates der katholischen Kirchgemeinde St.Peterzell, und Anna Michel, Religionspädagogin der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Sie dominiert das Dorfbild von St.Peterzell und war mit der dazugehörenden Propstei massgeblich für die Entwicklung des Ortes verantwortlich – die katholische Pfarrkirche St.Peter und Paul. «Wenn man aus der Fremde nach St.Peterzell zurückkehrt, ist der Kirchturm das Erste, was man sieht, und man fühlt sich sofort wieder daheim», sagt Johannes Ahle, Vizepräsident des Kirchenverwaltungsrates der katholischen Kirchgemeinde St.Peterzell.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1225 wird das Gotteshaus – damals wohl im romanischen Stil erbaut – erstmalig erwähnt. Vor 300 Jahren, in den Jahren 1722/23, wird es jedoch abgerissen und durch den noch heute bestehenden Barockbau ersetzt.

Die Kirche St.Peter und Paul mit dazugehöriger Propstei. Bild: Urs M. Hemm

Die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg, zu der die katholische Kirchgemeinde St.Peterzell gehört, feiert das 300jährige Bestehen der Kirche St.Peter und Paul im Laufe dieses Jahres mit verschiedenen Anlässen unter dem Motto «Lichtblick Dorf 9».

Kirche St.Peter und Paul. Bild: Urs M. Hemm

«Es sind kirchliche, musikalische, kulturelle, aber auch künstlerische Veranstaltungen geplant, die sich nicht nur an die katholische Kirchbürgerschaft richten. Die Feste sollen der Gesamtbevölkerung von St.Peterzell eine Freude machen», sagt Anna Michel, Religionspädagogin der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg.

Eine christliche Gemeinde

Als ihren persönlichen Höhepunkt der Feierlichkeiten nennt Anna Michel den Ökumenischen Gottesdienst an Auffahrt, Donnerstag, 18. Mai. «Dabei freut es mich besonders, dass an diesem Gottesdienst auch die beiden evangelischen Pfarrpersonen mitwirken. Denn es widerspiegelt das, was ich in St.Peterzell erlebe. Man hat zwar zwei Kirchen, aber man versteht sich als eine christlichen Gemeinde», sagt sie.

Das Innere der Kirche wurde im Barockstil ausgestaltet. Bild: Urs M. Hemm

Ein Glanzpunkt dieses besonderen Gottesdienstes werde darüber hinaus die Einweihung des Buntglasfensters sein, das der in Schönengrund wohnhafte Künstler Ernst Joller eigens für das Jubiläumsjahr entworfen und angefertigt hat. Als musikalischer Höhepunkt für die ganze Bevölkerung findet am Samstag, 1. Juli, in der Kirche und auf zwei Bühnen bei der Mehrzweckhalle ein Musikfest mit Remo Forrer und zahlreichen anderen Formationen statt.

Zwischen Mitte Mai und Dezember finden noch zahlreiche weitere Anlässe statt, die jeweils von der Kirchgemeinde rechtzeitig auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg publiziert werden.

In der Ausstellung in der Propstei gibt es viel zu entdecken. Bild: Urs M. Hemm

Während des ganzen Jubiläumsjahres kann in der Propstei eine Installation des St.Peterzeller Künstlers Det Blumberg sowie seiner Partnerin Claudia Gruber besucht werden. Unter dem Motto «Wenn alte Zeiger stehen bleiben» arbeitet Blumberg die Thematik des Jubiläums auf und entwirft kontroverse Thesen rund um die Kirche.

Ton-, Video- und Bildaufnahmen von Claudia Gruber und Det Blumberg regen zum Nachdenken über die Kirche und die Schöpfung an. Die Vernissage findet gemeinsam mit dem Einläuten des Jubiläumsjahres am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr, statt.

Kirche als ein Stück Heimat

Die Frage nach der Bedeutung der Kirche St.Peter und Paul in der heutigen Zeit könne nur schwer beantwortet werden, sagt Anna Michel. «In der Pfarrei gibt es rund 500 Mitglieder, aber nur die wenigsten davon sind regelmässige Kirchgängerinnen und Kirchgänger», sagt sie.

Der Apostel Petrus mit seinem Attribut, dem Schlüssel. Bild: Urs M. Hemm

Den Menschen, die regelmässig hierher kommen, sei die Kirche ein Stück Heimat, etwas, das sie kennen. «Sie wurden hier getauft, haben hier die Erstkommunion gefeiert, haben hier geheiratet und liessen hier ihre Kinder taufen.» Für andere hingegen sei die Kirche ein unbekannter Ort, obwohl sie mitten im Dorf stehe. «Und für einige ist die Kirche ein Ort, wo man abhängig von der Lebenssituation mal hineinschaut», sagt Anna Michel.

Der Apostel Paulus wir immer mit Schwert und Buch abgebildet Bild: Urs M. Hemm

In diesem Zusammenhang werde heutzutage gerne auch von der «Alphüttenkirche» gesprochen. Danach sei die Kirche nicht mehr ein Ort, wo man sich ständig aufhält, sondern ein Ort, wo man sich durch den Besuch von Veranstaltungen oder durch Gespräche stärkt, danach aber wieder weiterzieht. «Wie in der Alphütte sucht man Schutz, wenn es im Leben mal gewittert. Wenn das Gewitter aber weitergezogen ist, bricht man wieder auf.»

Anna Michel würde sich wünschen, dass die Kirche dann als Zelt dienen würde, das mit den Menschen dorthin zieht, wo das Leben gerade stattfindet.

Dennoch, betont Johannes Ahle, sei die Kirche St.Peter und Paul noch immer fester Bestandteil des Gesellschaftslebens in St.Peterzell, sei sie doch während Jahrhunderten paritätisch genutzt worden und erst seit dem Neubau der evangelischen Kirche in den 60er-Jahren eine rein katholische Kirche. «So freuen wir uns auf ein Fest mit allen St.Peterzellerinnen und St.Peterzellern.»