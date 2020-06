«Kirchenbänke mindern Flexibilität» – Angeregte Diskussion am Infoabend um den geplanten Anbau bei der Kirche Lütisburg Die Lütisburger Kirche soll durch einen Anbau vergrössert werden. Nun wurden zwei Projekte vorgestellt.

Der Präsident von evangelisch-reformiert Unteres Toggenburg, Enzo Fuschini, Ganterschwil, orientierte die Kirchbürger umfassend und objektiv über die beiden möglichen Anbauprojekte. Bild: Christof Lampart

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Unteres Toggenburg ist ein spezielles Gebilde. Zum einen verfügt sie mit einem Kirchgemeindehaus, zwei Pfarrhäusern und drei Kirchen über viel Platz. Zum anderen aber kann sie diesen nicht so (um)nutzen, dass die gemeinsame kirchliche Identität der drei Dörfer, Ganterschwil, Bütschwil und Lütisburg, wunschgemäss gestärkt wird. «Wir haben eigentlich kein Platzproblem, können den vorhandenen Raum so nutzen, dass er uns als Gemeinde viel bringt», sagte der Präsident der Kirchenvorsteherschaft, Enzo Fuschini, am Freitag in der Lütisburger Kirche.

Sorgfältig mit Bausubstanz umgehen

Mit einem Anbau in Lütisburg könnte das Problem gelöst werden. Tatsächlich kommt von den drei Kirchen in der Kirchgemeinde nur die Lütisburger in Frage, da das Gotteshaus in Ganterschwil denkmalgeschützt und jenes in Bütschwil Bestandteil des schützenswerten Ortsbildes ist.

«Allerdings werden wir auch hier sehr sorgfältig mit der Bausubstanz umgehen, falls wir uns für einen Anbau entschliessen sollten.»

Dies sicherte Fuschini den 19 anwesenden Kirchbürgerinnen und -bürgern zu.

Dass dem Infoabend nicht mehr Publikum beiwohnte, habe wohl mit der aktuellen Coronasituation zu tun, mutmasste Pfarrer Fabian Kuhn. Deshalb wurde die Präsentation auf Video aufgenommen; ein Link zum Video kann beim Pfarrer angefordert werden.

Kirchenbänke raus, Stühle rein?

Zur Auswahl standen zwei Anbauprojekte des St.Galler Architekten Bruno Bossart und des Kirchberger Architekturbüros Skizzenrolle. Beide Vorschläge sehen die einzige Anbaumöglichkeit im hinteren Bereich und eine mögliche Abtrennung zum bisherigen Kirchenraum mit einer Glaswand vor.

So könnte man im Anbau entweder in Ruhe einen Apéro vorbereiten oder auch Kinder betreuen, ohne dass der Gottesdienst gestört würde, wurde verschiedentlich geäussert. Fuschini brachte die Idee ein, die Kirchenbänke durch Stühle zu ersetzen.

«Wenn wir den Anbau sinnvoll realisieren wollen, müssen wir hinten sowieso Bänke herausnehmen.»

«Eine Umstellung auf Stühle würde es uns ermöglichen, den Platz viel flexibler zu nutzen. Auch könnten wir in Situationen wie der jetzigen Coronazeit bei Gottesdiensten den Abstand besser wahren, als dies in Kirchenbänken generell möglich ist», so Fuschini. Ebenso wurden weitere Wünsche wie ein behindertengerechtes WC sowie ein Office mit genug Stauraum für die Stühle geäussert.

Unterschiedliche Gestalt, ähnliche Kosten

Ganz klar unterscheiden sich die Erweiterungsvarianten im Äusseren. Während Bossarts Vorschlag die spitze Formensprache des Kirchendaches aufnimmt, und somit auf das historische Gebäude eingeht, hat der Skizzenrolle-Entwurf durch seine kubistische Form eine moderne Ausprägung.

Bei der intensiv geführten Diskussion sprachen sich drei Personen klar für das Bossart-, sechs Personen für das Skizzenrolle-Projekt aus. Finanziell nehmen sich die beiden Vorschläge mit geschätzten Baukosten von 517'000 Franken (Skizzenrolle) beziehungsweise 580'000 Franken (Bossart) nicht viel.

Laut Enzo Fuschini können sich ab sofort Personen zur Mitwirkung in einer Begleitgruppe melden. Diese soll das Vorhaben vorantreiben, damit es einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung noch dieses Jahr als baureifes Projekt präsentiert werden kann. Zeitgleich soll mit der Kantonalkirche die Finanzierung geklärt werden, so dass im Herbst 2020 der Bau budgetiert und im Sommer 2021 damit begonnen werden könnte.