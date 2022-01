Kirche St.Nikolaus Technischer Defekt: Die Turmuhr der Wiler Stadtkirche stand am Mittwoch still Schon am Dienstagmorgen geriet die Kirchenuhr aus dem Takt. Der Fehler konnte erst im Verlauf des Donnerstags endgültig behoben werden.

Mitten am Mittwochnachmittag zeigte die Uhr der St.-Nikolaus-Kirche in der Wiler Altstadt sechs Uhr an. Bild: Felicitas Markoff

In Wil stand am Mittwoch die Zeit still. Zumindest die Turmuhr der St.-Nikolaus-Kirche in der Wiler Altstadt. Bereits am Dienstag habe die Kirchglocke ab zirka 10.30 Uhr angefangen, zur falschen Zeit zu schlagen, sagt Mesmer Paul Scherrer auf Anfrage. Abends sei die Turmuhr dann um Punkt sechs Uhr stillgelegt worden: «Um Verwirrungen zu vermeiden, hat die Glocke über die Nacht nicht geläutet, da man im Dunkeln das Zifferblatt nicht sieht.»

Am Donnerstagmorgen stellte Scherrer die Kirchenuhr schliesslich nach. In seinen sechs Jahren als Mesmer der katholischen Stadtkirche sei bisher nie etwas dergleichen vorgefallen. «Die Turmuhr ist mittlerweile 80 Jahre alt. Da ist es normal, dass sich Alterserscheinungen zeigen», so Scherrer.

Vor rund 40 Jahren wurde die Kirchenuhr gemäss Scherrer digitalisiert. Sie funktioniere im Grunde wie eine herkömmliche Funkuhr. Ein Computer im Pfarrzimmer, welcher das per Funk ausgestrahlte Zeitsignal erhält, steuert die Uhr und die Glocke durch das Aussenden von Impulsen. Der technische Fehler konnte im Laufe des Donnerstags endgültig durch die Servicestelle behoben werden. Scherrer sagt: «Wir vermuten, dass ein Endschalterdefekt die Ursache für das Problem war.»