(pd) Michael Pfiffner (1971) stammt aus St.Margrethen. Nach der Matura studierte er in Luzern und Innsbruck A Theologie. Am 8. Juni 1997 wurde er von Bischof Ivo Fürer zum Priester geweiht, seine ersten priesterlichen Dienste führten ihn als Vikar nach Henau-Niederuzwil (1997 bis 2002) und als Vikar und Teamkoordinator in die Seelsorgeeinheit Werdenberg (2002 bis 2006). Seit 2007 ist er Pfarrer und Teamkoordinator in der Seelsorgeeinheit Obersee und seit 2015 Dekan des Dekanates Uznach.



Michael Pfiffner ist seit 2018 Mitglied des Domkapitels als Landkanonikus. Bereits seit fünf Jahren kennt man ihn auch als Radioprediger für SRF 2. Über mehrere Jahre war er in der Ministrantenarbeit sehr engagiert, unter anderem als Schweizer Landesvertreter im internationalen Ministrantenbund CIM, als Leiter von Ministrantenkursen oder als Vertreter des Bistums St.Gallen in der Deutschschweizerischen Arbeitsgruppe für MinistrantInnenpastoral DAMP.