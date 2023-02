Kirche Josef Manser legt diese Woche sein Pfarreiamt nieder – das Untere Toggenburg sucht eine Nachfolge Am Sonntag wird Pfarrer Josef Manser seinen letzten Gottesdienst in Lütisburg abhalten. Dann legt er sein Amt bei der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg nieder. Voraussichtlich bis Oktober wird Felix Büchi übernehmen. Bis dann hofft man auf eine feste Lösung.

Josef Manser freut sich auf seine neue Tätigkeit als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Gaster. Bild: PD

Mit der Eucharistiefeier am kommenden Sonntag, 5. Februar, in Lütisburg findet der sechste und somit letzte Abschied von Pfarrer Josef Manser statt. Er reichte im Juli vergangenen Jahres nach rund 17 Amtsjahren seinen Rücktritt bei der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg und als Dekan ein. Am 2. April 2023 wird er voraussichtlich sein neues Amt als Pfarrer bei der Seelsorgeeinheit Gaster antreten.

Josef Manser sagt auf Anfrage, dass vom Bistum jeweils empfohlen werde, nach 10 bis 15 Amtsjahren eine neue Herausforderung zu suchen. «Dies hat mich dazu bewogen, nochmals eine neue Stelle anzutreten. Die Initiative ging allerdings von mir selbst aus», sagt der 59-jährige Manser, der im Sommer 2006 als Pfarrer im Toggenburg begann. Zu seinem Tätigkeitsgebiet gehörten die sechs Kirchgemeinden Bütschwil, Ganterschwil, Lütisburg, Mosnang, Mühlrüti und Libingen.

Manser hat emotionale Zeit hinter sich

Manser empfindet grosse Dankbarkeit für die Zeit, in der die Seelsorgeeinheit stetig gewachsen war und die Menschen, mit denen er zusammenarbeiten durfte. Er wirkte an grossen Projekten wie beispielsweise der Kirchenrenovation in Bütschwil oder des Klosters St.Gallus in Libingen.

«Andererseits empfinde ich auch Wehmut, dass ich in dieser Region nicht mehr tätig sein werde und viele Leute selten bis gar nie mehr sehe.»

Josef Manser war seit 2006 katholischer Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg. Bild: Michel Canonica

Insofern blicke er dem baldigen Ende seines Wirkens bei der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. «Die letzte Zeit mit den Abschiedsgottesdiensten war sehr emotional für mich», sagt Manser.

Für seine kommende Aufgabe bei der Seelsorgeeinheit Gaster will Josef Manser erneut eng mit den Leuten im Ort und der Pfarrei zusammenarbeiten. Manser sagt: «Ich möchte menschennahe Seelsorge bieten, dem Menschen und Gott nahe sein.»

Nachfolge soll bis Oktober bereitstehen

Seitens der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg heisst es auf Anfrage, dass ab dem 1. März Felix Büchi das Amt des Aushilfspriesters antreten werde, voraussichtlich bis etwa Oktober 2023. Die Nachfolge für Josef Manser stehe derweil noch nicht fest, die Stelle wird nun ausgeschrieben. Bis Oktober hoffe man, eine Nachfolge gefunden zu haben.