Kirche Die offene Kirche am Weg: Die Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker setzt sich ambitionierte Ziele für die Zukunft Ein Strategiepapier definiert Wege, wie die Kirche für Jung und Alt gleichermassen attraktiv sein kann. Unter anderem soll die Infrastruktur verbessert werden, indem die Evang.-ref. Kirche in St.Peterzell grundsaniert werden soll.

Die Evang.-ref. Kirche in St.Peterzell ist innen wie aussen sanierungsbedürftig. Bild: Urs M. Hemm

Wohin wollen wir gehen und welchen Weg beschreiten wir, um unser Ziel zu erreichen? Diese Fragen stellte sich die Leitung der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker bereits seit längerem. Gerhard Friedrich, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, sagt: «Wir wollen nicht stehen bleiben und die Kirche erfolgreich in die Zukunft führen.»

Gerhard Friedrich, Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker. Bild: Urs M. Hemm

Aus diesem Grund hätte die Kirchenvorsteherschaft seit dem Jahr 2018 an verschiedenen Retraiten und in Arbeitsgruppen zunächst die Situation analysiert. Später, in einer Umfrage zum Thema «Was für eine Kirche wollen wir?» sowie an einer öffentlichen Zukunftswerkstatt, hätte sie schliesslich die Meinungen und Bedürfnisse der Kirchbürgerinnen und Kirchbürger erfragt.

Aufgrund dieser Ergebnisse hat eine von der Kirchenvorsteherschaft eingesetzte Steuergruppe nun ein Strategiepapier entwickelt, welches die Gemeindeentwicklung für die Jahre 2022 bis 2026 festlegt und mit der Unterstützung von verschiedenen Arbeitsgruppen umsetzt. Dieses wurde kürzlich präsentiert.

Eine vielfältige, offene Kirche

Die Grundlage für eine zukunftsgerichtete Kirche ist, dass es für die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger selbstverständlich wird, dass die beiden Standorte Hemberg und St.Peterzell eine Kirchgemeinde Oberer Necker bilden. Im Strategiepapier heisst es:

«Es ist daher wichtig, dass der Einsatz der Pfarrpersonen, der Unterricht und Veranstaltungen standortübergreifend geplant und durchgeführt werden.»

Zudem sei es unabdingbar, dass die Pfarrpersonen für alle Gemeindemitglieder erreichbar sind.

Unter dem Motto «Wir sind die offene Kirche am Weg» soll eine aktive Willkommenskultur gepflegt werden – sei es für Gemeindemitglieder oder für Passanten wie Touristen und Pilger. Dazu sollen die zur Kirchgemeinde gehörenden Gebäude, wenn möglich, offen sein.

Um für mehrere Generationen interessant zu sein, soll ein Ferienkonzept erarbeitet werden, das generationenübergreifende Angebote beinhaltet, um den Kontakt zur jüngeren Generation herzustellen. Gleichzeitig sollen generationenübergreifende Gottesdienste durchgeführt werden.

«Das bedingt, dass wir eine bunte Kirche sind. Unser Kirchenbild soll ein Mosaik verschiedener Kirchenbilder sein», sagt Vizepräsidentin Maya Klauser.

Maya Klauser, Vizepräsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker. Bild: PD

«Folglich geht das Kirchenbild über die Gemeindegrenze hinaus bis hin zur weltweiten Kirche.»

Um das Potenzial der Gemeindemitglieder voll ausschöpfen zu können, sei die Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit bei Anlässen oder Gottesdiensten von zentraler Bedeutung. Neben dem aktiven Austausch mit den Mitgliedern der Kirchgemeinde soll künftig auch der Kontakt mit der breiten Bevölkerung gefördert werden.

Klassik in Hemberg, Pop in St.Peterzell

In den seelsorgerischen und sozialfürsorgerischen Bereichen ist geplant einerseits Gruppenveranstaltungen wie beispielsweise ein Trauercafé anzubieten. Andererseits sei bei Bedarf auch die individuelle Beratung und Hilfe immer möglich.

Zudem werden Freiwillige Geburtstagsbesuche übernehmen. Neben der Seelsorge sollen auch die Spiritualität und die Bildung nicht zu kurz kommen. Daher sollen halbjährlich spirituelle Programme sowie Bildungsprogramme durchgeführt werden. Bei letzteren ist geplant, dass mit externen Referenten zusammengearbeitet werden soll.

Um möglichst unterschiedliche Gottesdienstbesucher ansprechen zu können, möchte die Kirchgemeinde den Vorteil zweier Gotteshäuser nutzen und den beiden Kirchen Hemberg und St.Peterzell je ihr eigenes Profil verleihen. Maya Klauser sagt:

«Während in Hemberg eher die traditionellen, volkstümlichen und musikalisch klassischen Elemente im Zentrum stehen, sollen in St.Peterzell moderne Gottesdienste mit Theater oder Performance und entsprechender Musik durchgeführt werden.»

Gleich bleibt, dass an beiden Standorten die Grundversorgung vor Ort der Gemeindemitglieder wie Taufen, Trauungen oder Trauergottesdienste gesichert ist. Zudem ist der Religionsunterricht an allen Schulen gewährleistet. «Bei allen übrigen Angeboten sind wir bemüht, die Zeiten der Veranstaltungen so zu legen, dass ein Besuch auch für Familien oder für in der Landwirtschaft Tätige möglich ist», sagt Maya Klauser.

Strukturierte und koordinierte Organisation

Die Grundlage für den Besuch einer Veranstaltung ist unter anderem die Erreichbarkeit. Deshalb möchte sich die Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberer Necker dafür engagieren, dass der öffentliche Verkehr in der Gemeinde derart ausgebaut bleibt, dass die Erreichbarkeit der Angebote an beiden Standorten gesichert ist.

Bei der Präsentation wurden unterschiedlichste Punkte in Gruppen diskutiert. Bild: PD

Sollte dies nicht möglich sein, möchte die Gemeinde einen Fahrdienst einrichten. Daher müsse die zeitliche Gestaltung der Angebote nicht nur auf die möglichen Besucherinnen und Besucher, sondern auch auf den Fahrplan des öffentlichen Verkehrs abgestimmt werden.

Um allfällige Synergien nutzen zu können, möchte sich die Kirchengemeinde aktiv in der Ökumene, mit der politischen Gemeinde, der Schule wie auch mit den Vereinen austauschen. Um ständig neue Inputs zu bekommen, nimmt die Kirche auch an den regelmässig stattfindenden «Dorfgesprächen» teil. Gerhard Friedrich sagt:

«Um aber bei all diesen Bemühungen auch nach aussen hin attraktiv und einladend zu sein, muss unsere Infrastruktur in Ordnung sein.»

Die Kirche in Hemberg wurde im Jahr 2019 aussen saniert und erstrahlt wieder in altem Glanz. Die Kirche in St.Peterzell hingegen ist in derart schlechtem Zustand, dass eine Gesamtsanierung nötig ist.

Die Projektplanung ist so weit fortgeschritten, dass die Vorsteherschaft die Bevölkerung über den Stand der Planung informieren will. Deshalb findet am Donnerstag, 24. Februar, um 20 Uhr, eine Informationsveranstaltung in der Kirche St.Peterzell statt.