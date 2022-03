KIRCHBERG/WIL TCS-Regionalgruppe geht unverändert ins nächste Vereinsjahr Die Regionalgruppe Wil und Umgebung des TCS weist fürs letzte Jahr einen Gewinn aus – wegen zahlreicher Absagen von Veranstaltungen.

Anita Gähwiler ist Präsidentin der TCS-Regionalgruppe Wil und Umgebung. Bild: PD

Die Jahresrechnung der TCS-Regionalgruppe Wil und Umgebung zeigte an der von rund 100 Personen besuchten Versammlung im Restaurant Toggenburgerhof in Kirchberg bei Ausgaben von rund 20’000 Franken einen Gewinn von 15’000 Franken. Er ist vor allem auf die Absage mehrerer Anlässe zurückzuführen.

Die Präsidentin Anita Gähwiler erinnerte daran, dass die Hauptversammlung 2021 wegen er Pandemie schriftlich durchgeführt werden musste.

«Auch der beliebte Brunch auf der Alp Sellamatt, der Unterhaltungsabend und die Abendausfahrt konnten nicht stattfinden.»

Anita Gähwiler freute sich aber, dass ein Vortrag zum Thema «Richtiges Verhalten bei einem Verkehrsunfall», die Herbstreise ins Tessin und ein Ausflug in den Wildpark Peter und Paul (St.Gallen) Anklang bei den Mitgliedern fanden. Die Lichtkontrolle in Wil von Anfang November in Zusammenarbeit mit der Polizei konnte ebenfalls planmässig abgehalten werden.

«Bei den Radfahrerprüfungen im Mai haben unsere Schülerinnen und Schüler so gut abgeschnitten wie lange nicht mehr.»

Defizit fürs laufende Jahr budgetiert

Veränderungen im Vorstand gab es nicht. Anita Gähwiler dankte den Kolleginnen und Kollegen sowie allen Mitarbeitenden des Touring Clubs für die gute Zusammenarbeit.

Per Ende Oktober wies die Regionalgruppe 9775 Mitglieder auf. Die Planung für 2022 sieht bei Ausgaben von 40’000 Franken einen Verlust von 4600 Franken vor. Dieser ist aufgrund der Finanzlage zu verkraften.

Marketing und Tipps fürs Glücklichsein

Peter Guler. Bild: PD

Die Präsidentin informierte zudem über die Aktivitäten der Sektion St.Gallen–Appenzell Innerrhoden auf Social Media und im Marketingbereich. Und sie schloss mit einem Hinweis aus dem Bereich Mobilität.

«Laut einer Studie schütten Menschen, die beim Autofahren laut singen, Glückshormone aus, weswegen sie glücklicher sind und länger leben.»

Im Anschluss an die Versammlung war Peter Guler zu Gast. Er referierte als Projektleiter über das Entwicklungsvorhaben Wil-West. (pd/mkn)