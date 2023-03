Kirchberg/Lütisburg Trockenheit bereitet zunehmend Sorgen: Weshalb die noch ungenutzten Wasserressourcen im unteren Toggenburg genauer unter die Lupe genommen werden Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, möchte der Zweckverband Wasserversorgung Kirchberg-Bazenheid-Lütisburg (KiBaLü) das Grundwasser im Froheim nutzen.

Betriebsleiter René Rüttimann (links) und Verwaltungsratspräsident Christoph Häne informierten die Delegierten, welche Massnahmen gegen eine mögliche Wasserknappheit vorgesehen sind. Bild: Beat Lanzendorfer

Die zunehmende Trockenheit zwingt die Wasserversorger zu Massnahmen. Deshalb wurde im Einzugsgebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung Kirchberg-Bazenheid-Lütisburg (KiBaLü) schon vor mehreren Jahren ein Prozess angestossen, die bestehenden Wasservorkommen optimal zu nutzen.

Mit zusätzlichen Erschliessungen möchte man sich nun unabhängiger machen. Bohrungen im Kirchberger Froheim haben ergeben, dass das Gebiet über ein grosses Grundwasservorkommen verfügt. Mit weiteren Untersuchungen möchte man feststellen, ob das Wasser aufgrund der Menge und Qualität genutzt werden kann. Das Gebiet Froheim befindet sich südwestlich der Syma, unweit des Kirchberger Viehschauplatzes.

Kenntnis vom Grundwasservorkommen

«In den 80er-Jahren wurde im Froheim schon einmal gebohrt, deshalb haben wir Kenntnis davon, dass dort ein Grundwasservorkommen existiert», sagt Christoph Häne, Verwaltungsratspräsident der KiBaLü. Betriebsleiter René Rüttimann ergänzt: «Die Wasservorkommen sind im ganzen Kanton erfasst. In unserem Einzugsgebiet gibt es zwei Wasservorkommen, die bisher nicht genutzt werden.» Eines davon sei das Grundwasservorkommen im Froheim, das andere die Quelle in der Bazenheider Au.

Im Kirchberger Froheim werden Untersuchungen angestellt, das dort vorhandene Grundwasser zu nutzen. Bild: Beat Lanzendorfer

Um die Wasserressourcen für die Zukunft zu sichern, wurde vor drei Jahren beschlossen, die ungenutzten Wasservorkommen genauer zu untersuchen, ob diese allenfalls nutzbar seien. Die Untersuchung in der Au wurde vergangenes Jahr abgeschlossen, deshalb wisse man, wie die Quelle saniert werden könnte. Nun erfolge derselbe Prozess im Froheim. Die genaueren Abklärungen seien im April und Mai vorgesehen. Danach wird die KiBaLü entscheiden, welches der beiden Projekte zuerst umgesetzt wird, um das Wasser ins Leitungsnetz einspeisen zu können.

Gemäss alten Bohrungen habe man Kenntnis davon, dass die Nutzung im Froheim pro Minute 200 bis 300 Liter beträgt. «Mit diesem Grundwasser könnten wir ganz Kirchberg versorgen», sagt Rüttimann. «Mit der Erschliessung werden wir uns unabhängiger vom Wasservorkommen im Gebiet Unterrindal machen», erklärt Rüttimann den Grund, weshalb die noch ungenutzten Wasserressourcen genauer unter die Lupe genommen werden.

Der Wasserversorger erwirtschaftet Überschuss

Die KiBaLü erwirtschaftete im vergangenen Rechnungsjahr einen Ertragsüberschuss von rund 222’000 Franken. Die Liefermenge an Trinkwasser habe im Geschäftsjahr 2022 um 2,6 Prozent abgenommen. Der Absatz beim Brauchwasser stieg hingegen um 24,5 Prozent. Die durch die KiBaLü geförderte sowie die bei den Dorfkorporationen mit eigenen Anlagen produzierte Wassermenge umfasste rund 1,46 Millionen Kubikmeter.

Dabei betrug der Anteil Quellwasser 82 Prozent, die übrige Menge entfällt auf das Grundwasser. Im begonnenen Geschäftsjahr möchte der Wasserversorger rund 735’000 Franken in sein Leitungsnetz investieren. Nachfolger von Walter Huber, der als Verwaltungsrat auf Ende 2023 zurücktritt, wird Michael Holzner. Er wurde von den Stimmberechtigten an der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend gewählt.