Kirchberg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus verursacht hohen Sachschaden

Am Sonntagabend, kurz nach 19:30 Uhr, hat es in einer Wohnung an der Seefeldstrasse gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden ist hoch und wird auf über 100'000 Franken geschätzt. Die sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind zurzeit nicht bewohnbar.