Kirchberg «Wir wollen als Gemeinde attraktiv bleiben, müssen aber auch investieren»: Diese Herausforderungen muss der Kirchberger Gemeindepräsident Roman Habrik angehen Nicht nur die Finanzen, sondern auch anstehende Bauprojekte stehen in der Gemeinde Kirchberg auf der Traktandenliste. Erstmals nach der Coronapandemie werden die Bürgerinnen und Bürger wieder an physischen Vorversammlungen darüber informiert.

Gemeindepräsident Roman Habrik bei seinen Ausführungen an der ersten Vorversammlung am Mittwochabend in Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

An der diesjährigen Bürgerversammlung der Gemeinde Kirchberg am 1. April sind die Stimmberechtigten gefordert. Zum einen müssen sie die Jahresrechnung 2021 sowie das Budget 2022 genehmigen. Letzteres sieht eine Senkung des Steuerfusses um 13 Prozentpunkte vor. Zum anderen befinden sie über drei Gutachten mit einem Investitionsvolumen von rund 6.6 Millionen Franken.

Detailliert darüber Auskunft erteilen an den Vorversammlungen Gemeindepräsident Roman Habrik und Schulratspräsident Orlando Simeon. Am Mittwoch in Gähwil, am Donnerstag in Kirchberg. Am Freitagabend wird ab 19.30 Uhr auch in Bazenheid informiert.

Räumlicher Engpass mit einem Pavillon beheben

In Bazenheid soll nach dem Bau des neuen Primarschulhauses an der Neugasse sowie der Erweiterung der Oberstufe an der Flurstrasse der Bedarf an Räumlichkeiten mit der Realisierung eines Kindergartens an der Neugasse ihren Abschluss finden. Kostenpunkt: 2.745 Millionen Franken. Wegen der guten Rechnungsabschlüsse in den vergangenen Jahren, konnten bereits zwei Millionen vorfinanziert werden. Im ersten Gutachten wird der Restbetrag über 745'000 Franken beantragt.

Im Juni 2021 lehnten die Stimmberechtigten die Erweiterung beim Primarschulhaus Sonnenhof sowie einen Neubau einer Mehrzweckhalle in Kirchberg ab. Um dem räumlichen Engpass zumindest kurzfristig entgegenwirken zu können, soll ein Pavillon Abhilfe schaffen. Dafür wird ein Betrag von 2.7 Millionen Franken beantragt. Dies ist das Thema des zweiten Gutachtens.

Im dritten Gutachten geht es um den Bau einer Bushaltestelle zwischen dem Gemeindehaus und der sich im Bau befindlichen Zentrumsüberbauung. Hierfür ist eine Strassenraumgestaltung sowie die Verlegung der Husenstrasse erforderlich. Kostenpunkt: 1.265 Millionen Franken.

Steuerfuss soll um 13 Prozentpunkte gesenkt werden

Und letztendlich sollen die Einwohnerinnen und Einwohner finanziell entlastet werden. Der Gemeinderat schlägt vor, den Steuerfuss um 13 Prozentpunkte von 133 auf 120 Prozent zu senken.

Zur Frage aus dem Publikum, weshalb die Gemeinde viel Eigenkapital horte und das Geld in Form einer höheren Steuerfusssenkung nicht an die Bürgerinnen und Bürger zurückgebe, sagte Gemeindepräsident Roman Habrik:

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Diese Frage kann man sich durchaus stellen, wir wissen aber, dass grosse Investitionen anstehen.»

Dabei erwähnte er die weiterhin erforderliche Schulraumerweiterung in Kirchberg plus Doppelturnhalle oder die nötigen Renovationsarbeiten beim Schulhaus Eichbüel in Bazenheid. Hierfür gelte es den richtigen Mix zu finden, deshalb erklärte Habrik weiter: «Wir wollen als Gemeinde attraktiv bleiben, müssen aber auch investieren.»

Grosses Eigenkapital, Nachholbedarf im Strassenbau

Die Gemeinde Kirchberg verfügt mittlerweile über ein Eigenkapital von rund 31 Millionen Franken. Das ist auf die guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre zurückzuführen, aber auch auf die nicht realisierten Kirchberger Schulhausbauten. Nach deren Ablehnung an der Urne wurden die getätigten Vorfinanzierungen dem Eigenkapital zugewiesen.

Betrug der Überschuss 2021 bei einem Aufwand von 51.962 Millionen Franken und einem Ertrag von 56.373 Millionen Franken gut 4.1 Millionen Franken, wird für das laufende Jahr mit einem Minus von zwei Millionen budgetiert. Begründet wird dies mit einem höheren Finanzbedarf in der Kontengruppe Bildung. Hier erwähnte Habrik den Liegenschaftsunterhalt oder den Anschluss an die Fernwärme.

Nachholbedarf bestehe auch im Unterhalt der Strassen, zudem soll der Werkhof an der Husenstrasse aufgestockt werden. Abschliessend sagte Gemeindepräsident Roman Habrik: «Der Gemeinde Kirchberg geht es finanziell gut, wir können uns die geplanten Investitionen leisten, auch mit einer Steuerfusssenkung auf 120 Prozent.»

Fussballer sollen einen Kunstrasen erhalten

In der Investitionsrechnung 2022 sind Planungskosten im Umfang von 40'000 Franken für Kunstrasenplätze auf den Sportanlagen Sonnmatt, Kirchberg, und Ifang, Bazenheid, eingestellt. Damit sollen die Grundlagen geschaffen werden, damit die beiden Fussballklubs möglichst zeitnah einen Allwetterplatz erhalten.

Weitere Themen, die den Gemeinderat in den kommenden Monaten beschäftigen, sind die Ortsplanungsrevision, der Richtplan, die neue Schutzverordnung für Baudenkmäler, das Baureglement, die Altlastendeponie Grundbach an der Dietschwilerstrasse, die Personenunterführung beim Bahnhof Bazenheid oder die Erneuerung des Sonnegrund, Haus für Betagte.

Die Bürgerversammlung am 1. April in der katholischen Kirche in Kirchberg wird erstmals seit 2019 wieder physisch durchgeführt. Wegen der Coronapandemie konnten die Bürgerinnen und Bürger in den letzten zwei Jahren lediglich schriftlich von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.