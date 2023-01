Verdichtung Wie stark soll in Kirchberg innenverdichtet werden – das gab bei einem Workshop zu reden In der Gemeinde Kirchberg sollen der Zonenplan und das Baureglement bis Ende Jahr unter Dach und Fach sein. Die Bevölkerung hatte bei einer Diskussionsrunde die Gelegenheit, sich über die Innenverdichtung zu äussern.

Mit dem Wegfall der Ausnützungsziffer könnte sich das Hofmattquartier in Bazenheid in den kommenden Jahren verändern. Der Gemeinderat möchte mit einem neuen Baureglement Gegensteuer geben. Bild: Beat Lanzendorfer

Zu viel Nähe beim Wohnraum kann stossend sein, viele bevorzugen etwas Freiraum. Dennoch ist den meisten bewusst, dass der vorhandene Boden begrenzt ist. Wie stark soll also innenverdichtet werden?

Die Gemeinde Kirchberg wollte es genau wissen und lud die Bevölkerung am Donnerstag zu einem Workshop ein. Thema: «Innenentwicklung – Wie viel Verdichtung können wir uns im Baugebiet der Gemeinde Kirchberg vorstellen?» Hintergrund des Anlasses ist die Ausarbeitung des neuen Zonenplans sowie des neuen Baureglements. Bis Ende 2023 sollen sie vorliegen.

Planungs- und Baugesetz hat Mängel

Das revidierte Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen aus dem Jahr 2017 weist nach der mehrjährigen Erfahrung in der Praxis Mängel auf. In einzelnen Bereichen besteht Handlungsbedarf. Hauptdiskussionspunkt ist der Wegfall der Ausnützungsziffer. Die Gemeinde Kirchberg hat am Donnerstag aufgrund verschiedener 3D-Modelle aufgezeigt, welche Auswirkungen der Wegfall der Ausnützungsziffer auf einzelne Quartiere haben könnte und mit welchen Instrumenten Gegensteuer gegeben werden kann.

Raumplanerin Corina Vuilleumier und Raumplaner Gallus Hess zeigten auf, wie etwa die Überbauung am Rätenberg in Kirchberg zurzeit aussieht. Durch den Wegfall der Ausnützungsziffer sind unterschiedliche Innenverdichtungen möglich. Bei der einen Variante ist gleich viel Freiraum wie jetzt möglich, bei einer anderen Variante werden Häuser und Gebäude deutlich enger aneinander gebaut. In kleinen Gruppen wurde dann diskutiert, was für eine Verdichtungsstärke man sich vorstellen kann.

Vier verschiedene Siedlungskategorien

In diesem Zusammenhang sprachen die Experten auch von der Einwohnerdichte sowie der Nutzungsdichte. Erstere wird errechnet, indem die Einwohnerzahl durch die Fläche des entsprechenden Gebietes geteilt wird. Bei der Nutzungsdichte wird nicht in erster Linie eine bauliche Dichte bevorzugt. Vielmehr werden mehr Einwohnerinnen und Einwohner für eine bestimmte Fläche angestrebt.

Bei der Umsetzung gilt es, die vier verschiedenen Siedlungskategorien zu berücksichtigen. Diese beginnen bei einer klassischen Einfamilienhaus-Siedlung und enden mit einer hoch verdichteten Bauweise als Siedlung mit grossen Wohnhochhäusern.

Das Fazit nach der Diskussion: Verdichtung ja, sie soll aber massvoll geschehen. Gemäss Gemeindepräsident Roman Habrik also ist das Ziel, die Verdichtung an den richtigen Orten zu fördern. Der Erhalt und die sorgfältige Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes sollten dabei nicht ausser Acht gelassen werden.

Erkenntnisse sollen ins Reglement einfliessen

Gesprochen wurde auch darüber, ob im neuen Baureglement eine Baumassen- oder Grünflächenziffer eingeführt werden soll. Bei der Baumassenziffer ist unabhängig von der Geschosshöhe das Bauvolumen bestimmbar. Die Grünflächenziffer kann zur Förderung von Begrünungen insbesondere in Gewerbe- oder Industriearealen hilfreich sein. Sie dient auch der Biodiversität.

Die beiden Werkzeuge sollen dazu dienen, dass bei Einhaltung der Grenzabstände das übrige Land nicht vollständig in die Breite und Höhe verbaut werden kann.

Die gesammelten Erkenntnisse sollen in den Zonenplan und in das Baureglement der Gemeinde Kirchberg einfliessen, die in den nächsten Monaten erarbeitet werden. Vor den Sommerferien möchte die Gemeinde an einer Informationsveranstaltung den Entwurf präsentieren. Anschliessend besteht die Möglichkeit zur Mitwirkung. Bis Ende Jahr sollen der Zonenplan und das Baureglement aufliegen.