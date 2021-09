Kirchberg Gemeinderat plant das weitere Vorgehen zur Schulraumerweiterung Sonnenhof Nach der Ablehnung des Projekts «Schulraumerweiterung und Neubau Mehrzweckhalle Sonnenhof inklusive Tiefgarage, Kirchberg» nimmt der Gemeinderat einen neuen Anlauf. Er setzt Prioritäten und plant zunächst die Erweiterung und Sanierung des Primarschulhauses Sonnenhof.

Das Primarschulhaus Sonnenhof in Kirchberg soll erweiter und saniert werden. Bild: Beat Lanzendorfer

(gk/uh) Am 13. Juni 2021 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den beantragten Kredit und damit das Projekt «Schulraumerweiterung und Neubau Mehrzweckhalle Sonnenhof inklusive Tiefgarage, Kirchberg» an der Urne abgelehnt. Für die weitere Planung sollen nun die Prioritäten auf den dringend benötigten Schulraum gelegt werden.

Regen führt zu Wassereinbrüchen

Für die Abklärungen über das weitere Vorgehen hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe gebildet. An der Urnenabstimmung am 13. Juni wurde der Kredit für ein konzeptionell zusammenhängendes Projekt für eine Schulraumerweiterung, eine Mehrzweckhalle, die auch als Saal und Aula gedient hätte, sowie eine Tiefgarage bei der Primarschule Sonnenhof in Kirchberg abgelehnt.

Das Projekt war das Ergebnis eines Projektwettbewerbs aus dem Jahr 2015 und entsprach dem Wunsch einer breit abgestützten Saalkonferenz.

Mit Blick auf dieses Neubauprojekt wurden beim Primarschulhaus Sonnenhof und beim Pavillon Lerchenfeld in den vergangenen Jahren nur noch die dringendsten Unterhaltsarbeiten ausgeführt, und von umfangreicheren Sanierungen wurde weitgehend abgesehen. Beim Schulhaus Sonnenhof kommt es so bei starken Regenfällen an verschiedenen Stellen immer wieder zu Wassereinbrüchen.

Wie beim Sonnegrund muss nun der Zustand der bisherigen Bauten als Grundlage für die weitere Planung überprüft werden. Eine Zustandsanalyse der bestehenden Bausubstanz wurde daher sowohl für den Sonnenhof als auch für das Schulhaus Lerchenfeld bereits in Auftrag gegeben. Beide sind bereits über 50-jährig.

Schulraum hat erste Priorität

Der Gemeinderat möchte der Bevölkerung nun nicht nochmals ein ähnliches Projekt vorlegen, sondern die Priorität auf die Schaffung von dringend benötigtem zusätzlichem Schulraum und auf die Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten legen.

Ein neues Schulraumprojekt soll zudem nicht mehr durch Verknüpfungen mit weiteren Infrastrukturanlagen gefährdet werden. Es ist unbestritten: Die bestehenden Räume entsprechen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Teilweise muss in zu kleinen, schlecht belichteten Räumen unterrichtet werden.

Den Lehrpersonen stehen keine ausreichenden Arbeitsräume zur Verfügung. Es mangelt auch an Gruppenräumen für die Schulkinder, weshalb Gruppenarbeiten sehr oft im Gang erledigt werden müssen. Die Gänge sind aber nicht für das gemeinsame Arbeiten ausgelegt. Einerseits entstehen Lärmprobleme im Schulhaus und andererseits ist es im Winter zu kalt. Weiter fehlt es an einer Aula für gemeinsame Treffen aller Schüler.

Turnhalle oder ein Mehrzwecksaal müssen warten

Der Gemeinderat sieht nun ein etappiertes Vorgehen vor. Eine neue Turnhalle oder ein Mehrzwecksaal müssen warten. Zuerst werden die dringendsten Platzprobleme mit Provisorien gelöst. Parallel zur Planung und Realisierung dieser Provisorien soll ein Projektwettbewerb für die Schulraumerweiterung und -erneuerung durchgeführt werden. In diesem Wettbewerb soll bereits geklärt werden, wo später der Standort für eine Mehrfach-Turnhalle sein wird. Grundlage für die Schulraumplanung bildet der vom Schulrat aktualisierte Raumbedarf.

In die Ermittlung des Raumbedarfes werden auch Nutzungen wie die schulischen Tagesstrukturen und der Musikunterricht einbezogen. Auch für diese Nutzungen fehlen heute geeignete Räume. Sobald das Schulhaus saniert und erweitert ist, kann die Diskussion über Grösse und Funktion der Mehrfach-Turnhalle mit der Bevölkerung geführt werden.

Neuer Planungskredit soll eingeholt werden

Unter der Leitung von Orlando Simeon, Schulratspräsident, treffen Roman Habrik, Gemeindepräsident, Jacques Breitenmoser, Gemeinderat, Fredy Metzger, Schulrat, Jaqueline Baumgartner, Schulleiterin und Stefan Segmüller, Leiter «Liegenschaften und Infrastruktur » die weiteren Abklärungen.

Eine Planungskommission für das Bauprojekt wird erst dann gebildet, wenn die Grundlagen geklärt und die Grundsätze für einen Planungsperimeter definiert sind. Ausserdem wird eine zeitliche Grobplanung erstellt. Ziel ist es, einen Wettbewerbskredit an der Bürgerversammlung vom 1. April 2022 einzuholen.