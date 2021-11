Kirchberg Philipp Fankhauser und die «Eintracht», das passt einfach Blues-Master Philipp Fankhauser und seine Band geniessen es nach monatelangem Unterbruch augenscheinlich, wieder auf der Bühne zu stehen. Am Samstag waren sie in der Kirchberger «Eintracht» zu Gast. Auch das zahlreiche erschienene Publikum freute sich.

Philipp Fankhauser und Band im Restaurant Eintracht in Kirchberg. Bild: Christoph Heer

«Und wer nach dem Konzert einen Tonträger haben will; wir haben auch Kassetten dabei.» Riesengelächter. Philipp Fankhauser, Bluesmusiker mit Herz und Seele, versteht es seit vielen Jahren, «sein» Publikum zu gewinnen. Dazu gehören nicht nur spontan-humoristische Slapsticks, sondern – und das versteht sich von selbst – ein Konzert der Extraklasse. Man kennt ihn und man mag seine Musik, Punkt.

Was hat nun ein solcher Star der Szene mit dabei, wenn er im Restaurant Eintracht in Kirchberg auftritt? Sein 16. Album «Let Life Flow», das einige Überraschungen in sich birgt. Musikalisch, stilistisch, sprachlich; ein Album, vollbepackt mit Bluessound für Jung und Alt, für Bluesliebhaber und solche, die es noch werden wollen.

Glas weg, jetzt wird getanzt

Schon bevor Fankhauser und Band die Bühne betreten, herrscht eine tolle Stimmung im Lokal. Von Minute zu Minute wird es spürbar wärmer, gut haben Architekten einst Fenster erfunden. Die meisten Schweissperlen tropfen oben auf dem Balkon nieder, da Wärme bekanntlich steigt. Doch auch unten vor der Bühne wird es eng, denn um stillzustehen, ist das Musikalische zu gut. Das findet auch Eintracht-Inhaber und Geschäftsführer Bruno Metzger:

«Da braucht es nicht viele Worte. Philipp ist schlicht und einfach eine Riesennummer und ist – das macht uns extrem stolz – schon öfters hier aufgetreten.»

Dass Fankhauser von Beginn an auf Hochtouren musiziert, hat zur Folge, dass kaum jemand das Konzert mit seinem Glas in der Hand verfolgt. Zu tanzbar sind die Songs, zu melodiös und ohrwurmig der Blues. Also werden die Tassen, Gläser und Flaschen hingestellt – zur Not auch auf der Bühne platziert – und schon kann der ganze Körper bewegt werden. Auch ganz hinten an der Theke lassen zwei Frauen ihre Hüften kreisen.

Vor der Bühne wird es eng, das Publikum tanzt zur Musik. Bild: Christoph Heer

Ein Besucher aus dem Hinterthurgau sagt, dass er nichts anderes erwartet habe: «Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Male ich schon an Fankhauser-Konzerten war, aber jeder einzelne Auftritt war schlicht und einfach sensationell.» Eine Meinung, der sich das Publikum an diesem Samstagabend anschliesst.