Kirchberg Nach dem Nein im Jahre 2019 zum Antrag zur Änderung der Gemeindeordnung: Das ist das weitere Vorgehen des Schul- und Gemeinderates In Kirchberg sollen, unter Einbezug der Bevölkerung, die Gemeinde und die Schulen neu organisiert werden. Nach zwei Workshops folgt am 27. Januar eine Informationsveranstaltung. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung am 9. September.

Das Kirchberger Gemeindehaus. Bild: Beat Lanzendorfer

In Kirchberg ist eine Neuorganisation der Gemeinde und Schulen in Planung. Nach zwei vorangegangenen Workshops wird am 27. Januar an einer Informationsveranstaltung über das weitere Vorgehen informiert.

Auslöser der Workshops war das Nein der Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 23. August 2019. In dieser wurde der Bürgerschaft eine Änderung der Gemeindeordnung beantragt. Schul- und Gemeinderat hatten vorgängig vorgeschlagen, den Schulrat von neun auf fünf Personen zu verkleinern. Danach sollte in der Schule eine Geschäftsleitung installiert werden.

Nach der Zurückweisung des Antrags erhielt der Gemeinderat den Auftrag, mit Beteiligung der Bevölkerung bis im Jahr 2022 eine Vorlage über die zukünftige Organisation der Einheitsgemeinde auszuarbeiten. Der Gemeinderat hat sich entschieden, den Auftrag mit externer Unterstützung umzusetzen.

Zwei mögliche Varianten vorgeschlagen

Im Verlauf des zweiten Workshops, er fand in der Turnhalle Gähwil statt, wurde den Teilnehmenden das Vorgehen des Schul- und Gemeinderates aufgezeigt. Dabei wurden zwei mögliche Varianten vorgestellt.

Bei der Variante «Schulrat» soll wie bisher ein Schulrat von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden. Bei diesem Modell stehe eine politische Vertretung für die Führung der Schule im Vordergrund. Bei der Variante «Schulkommission» soll eine Schulkommission eingesetzt werden, für die man sich bewerben könne und deren Mitglieder vom Gemeinderat gewählt würden. Bei diesem Modell stehe eine fachliche Vertretung für die Führung der Schule im Vordergrund.

Die Hauptaufgabe, die unmittelbare Führung der Schule, sei bei beiden Organisationen dieselbe. Ein Entscheid über die eine oder die andere Variante habe keinen Einfluss auf die Ersatzwahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für den im kommenden Sommer abtretenden Schulratspräsidenten Orlando Simeon.

Variante «Schulkommission» wird favorisiert

Gemeinde- und Schulrat favorisieren die Variante «Schulkommission». Am Workshop hätten sich die Teilnehmenden mit 20:3 Stimmen ebenfalls für die Organisation mit einer Schulkommission ausgesprochen. Ein Rektoratsmodell sei von der Bevölkerung an beiden Workshops nicht vorgeschlagen worden, weshalb dieses Modell nicht weiterverfolgt wurde.

Dem Gemeinderat sei bewusst, dass das Resultat der Workshops mit der Bevölkerung nicht repräsentativ ist für die Meinung aller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Deshalb soll zusätzlich zu den Workshops, den Informationen im Gmeindsblatt und der Informationsveranstaltung vom 27. Januar eine Mitwirkung durchgeführt werden. Die Beschlussfassung über eine notwendige Änderung der Gemeindeordnung sei an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 9. September vorgesehen.

Wegen der angespannten Coronasituation kann die Veranstaltung am

27. Januar nur online durchgeführt werden. Interessierte müssen sich bis am 24. Januar bei der Gemeinde anmelden, um den erforderlichen Zugangslink zu erhalten. (pd)