Kirchberg «Meine Abteilung hat nur gekostet, Geld hat sie keines generiert»: Max Keller wird als Werkstattleiter des Werkhofs Husen pensioniert Ende Mai tritt Max Keller seinen Ruhestand an. Der 63-Jährige ist während seinen 20 Jahren als Leiter des Werkhofes sowie der Liegenschaften der Gemeinde Kirchberg jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen.

Max Keller, abtretender Werkstattleiter des Kirchberger Werkhofes. Bild: Beat Lanzendorfer

Seit Beginn der Anstellung von Max Keller im Jahre 2001 hat sich im Werkhof Kirchberg vieles verändert. Der Fuhrpark, die Arbeitsabläufe, die Arbeiten im Unterhalt und in der Instandhaltung. Der Werkhof hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten vom reinen Unterhaltsbetrieb zum Dienstleister gewandelt.

«Meine Abteilung hat halt nur gekostet, Geld hat sie keines generiert», sagt Max Keller lachend. Kummer hat ihm das keinen bereitet: «Durch meine vielen Teilnahmen an Gemeinderatssitzungen habe ich gespürt, dass dies auch mitgetragen wird.»

Er blickt zufrieden auf die zwei Jahrzehnte als Leiter des Kirchberger Werkhofes und der gemeindeeigenen Liegenschaften zurück. Dabei kommt er im Besonderen auf den Zustand des Strassennetzes zu sprechen.

15 Millionen in den Strassenbau gesteckt

Bei seinem Stellenantritt haben sich die rund 80 Kilometer Gemeindestrassen (1. und 2. Klasse) noch anders präsentiert. Die erste Strassenbewertung mit der folgenden Investitionsberechnung haben den Anschub für die künftige Strassensanierungen geschaffen. Damals seien jährlich etwa 90'000 Franken für den Strassenunterhalt aufgewendet worden, heute sei es rund eine Million.

«Wir haben in den letzten zwanzig Jahren rund 15 Millionen Franken in den Strassenbau gesteckt», sagt Keller. Das sei nötig gewesen, habe sich aber ausgezahlt, weil sich das Strassennetz nun in einem guten Zustand befinde. Die Strassen mussten auch deshalb verbessert und verstärkt werden, weil seit 2005 Lastwagen mit einem Höchstgewicht von 40 Tonnen (vorher 28 Tonnen) zugelassen sind.

69 solcher Unterflurbehälter sind in der Gemeinde Kirchberg mittlerweile in Betrieb. Bild: Beat Lanzendorfer

In den letzten vier Jahren sind die Konzeptplanung mit dem ZAB und die Installation der Unterflurbehälter ebenfalls in seine Kompetenz gefallen. Mittlerweile sind 69 Unterflurbehälter in der Gemeinde versetzt.

Immer mehr Müll wird einfach liegengelassen

Er sei jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen, weil seine Tätigkeit sehr abwechslungsreich war. Er sagt:

«Wir haben alles erledigt, was unter den Begriff Unterhalt fällt.»

Im Sommer sei es der Strassen- und Kanalisationsunterhalt, in der kälteren Jahreszeit geniesse der Winterdienst oberste Priorität. Schade findet Keller, dass die Menschen den Müll in immer grösserem Ausmass oftmals einfach liegen lassen.

Das verursacht im Bereich der Strassen mehr Aufwand, es hat auch Auswirkungen auf die diversen Sammelstellen in der Gemeinde. «Dort schauen wir ebenfalls zum Rechten, manchmal mehr als uns lieb ist.»

Die Zusammenarbeit in den Liegenschaften mit den Hauswarten und den Raumpflegerinnen sei sehr bereichernd gewesen. Umbauten, Renovationen, Sanierungen und Neubauten waren zeitliche und finanzielle Herausforderungen.

Der Zeitpunkt ist der richtige

Es sei eine Zeit gewesen, «in der es mir nie langweilig war». Freude hat ihm auch die Mitarbeit in den verschiedenen Kommissionen bereitet. «Ereignisse wie die Dörferfeste oder die Feierlichkeiten ‹100 Jahre Kaisermanöver› sind schöne Erinnerungen».

Er übergebe die Arbeit gerne seinem Nachfolger Stefan Segmüller, denn für ihn stimmt der Übertritt in den dritten Lebensabschnitt zum jetzigen Zeitpunkt.

Max Keller. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich hatte einen exponierten Job, meine Arbeit wurde aber akzeptiert und wenn ich Menschen begegne, zeigt niemand mit der Faust auf mich.»

Klar lasse er es in Zukunft etwas gemächlicher angehen, untätig bleiben will er trotzdem nicht. «Vorerst steht der Umbau des Aussenpools in Bazenheid auf dem Programm.» Dann freut er sich auf Wanderungen, Biketouren und Ausflüge mit Ehefrau Marlies und vor allem mehr Zeit für die Familie mit den Enkeln.

Auch mit den Kollegen stehen noch einige Anlässe auf dem Programm. Eine der bevorzugten Destinationen ist sein geliebtes Engadin, wo er seine Wurzeln und seine Verwandten hat. Mit Skifahren und anderen entschleunigenden Tätigkeiten sowie der Mitgliedschaft bei der Musikgesellschaft Bazenheid und der St.Galler Otmarmusik dürfte auch die übrige Zeit gut ausgefüllt sein.