Kirchberg Kirche als Heimat für Menschen jeden Alters: Warum Michael Hanke Seelsorge auch am Lagerfeuer machen will Der 55-jährige Michael Hanke gehört seit August 2020 zum Team der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg. Dem Religionspädagogen liegt in seiner Tätigkeit vor allem das Wohl der Jungen am Herzen.

Das Tätigkeitsgebiet von Michael Hanke umfasst fünf Dörfer (hier Gähwil) und rund hundert Weiler. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg herrscht Aufbruchstimmung. Pfarrer Mathai Ottappally hat am 1. Januar seine Tätigkeit aufgenommen. Schon früher, im August 2020, hat Michael Hanke die Stelle des Religionspädagogen im Seelsorgeteam angetreten.

Er fühle sich im unteren Toggenburg gut aufgehoben und habe bereits viele schöne Kontakte knüpfen dürfen. Dritter im Bunde der Neuen in der Seelsorgeeinheit ist Religionspädagoge Urs Vescoli. Der 59-Jährige gehört seit 1. Februar zum Team. Er wird in dieser Zeitung in einer der nächsten Ausgaben näher vorgestellt.

Via Gossau ins Toggenburg

«Es reizt mich, in einer Seelsorgeeinheit verbindend und vernetzend tätig zu sein», erklärt Hanke auf die Frage, weshalb er sich für die Tätigkeit im Toggenburg entschieden habe. Das, was er von seiner Arbeitserfahrung und von seinen beraterischen Ausbildungen mitbringe, könne er hier gut einsetzen.

Michael Hanke, Religionspädagoge. Bild: Beat Lanzendorfer

«In einem Neuanfang stecken viele Chancen und Möglichkeiten, das reizt mich.»

Davor war er in der Jugendarbeit und im Religionsunterricht in Wittenbach/Kronbühl, Lyss und Bern sowie in Appenzell tätig. Zuletzt war der 55-Jährige Stellenleiter bei der Arbeitsstelle für kirchliche Jugendarbeit (akj) im Dekanat Gossau, der späteren akj-Thurland.

In Wittenbach/Kronbühl aufgewachsen, hat den gelernten Hochbauzeichner sein Weg schon in jungen Jahren in die Kirche geführt. Er hat mit 22 eine Praktikumsstelle angenommen und blickt nun auf eine über 30-jährige Erfahrung zurück.

«In der kirchlichen Arbeit habe ich ein kreatives und abwechslungsreiches Wirkungsfeld angetroffen. Insbesondere die jungen Menschen haben mir in meinen vergangenen Jahren besonders am Herzen gelegen.»

In der kirchlichen Arbeit sei es möglich, Menschen auf einer spirituellen Ebene zu erreichen und sie zu begleiten. Es sei weiter genauso möglich, über den Sinn des Lebens und über Gott nachzudenken, sich mit Menschen über Glaubensfragen auszutauschen. Oder zum Beispiel während einer Reise, beim Sitzen ums Lagerfeuer oder im gemeinsamen Engagement Antworten zu entdecken.

Die Sorgen der Jugendlichen verstehen

An seinem neuen Wirkungsort möchte er einen Beitrag leisten, damit die Seelsorgeeinheit zu einer lebendigen und gut funktionierenden Einheit werde, in der Menschen jeden Alters ein Stück Heimat finden würden.

«Besonders beschäftigt mich im Moment das Ressort Religionsunterricht. Die Schulen bieten uns weiterhin ein wertvolles Zeitfenster in ihrem Stundenplan, um den Religionsunterricht zu erteilen. Dafür bin ich dankbar.»

Ihm sei es ein Anliegen, zusammen mit den Katecheten und Katechetinnen einen Beitrag zu leisten, Kindern und Jugendlichen ein erfülltes Leben zu ermöglichen. «Wir müssen für sie, für ihre Sorgen und Nöte ein offenes Ohr haben.» Es sei wichtig, die jungen Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam an ihrer Zukunft zu bauen.

Hanke trägt in der Seelsorgeeinheit die Hauptleitung des Firmkurses zusammen mit einem Team von sieben ehrenamtlichen erwachsenen Personen und aktuell 35 Firmlingen. Im Weiteren leitet er das Ressort Katechese, bei dem er für die Planung des ökumenischen Religionsunterrichts und die Vernetzung der Katecheten zuständig ist. Letztlich gehört auch die Teamkoordination im Pastoralteam zu seinen Aufgaben.

Die Coronakrise gemeinsam bewältigen

Ihm sei bewusst, dass in der aktuellen Situation fast alles unplanbar geworden sei. «Vieles, das wir bereits aufgegleist hatten, musste über den Haufen geworfen werden.» Spontaneität sei gefragt. Inzwischen gebe es nebst der ersten Planung, einer sogenannten Coronaplanung, immer mindestens zwei alternative Programme.

Er wisse von jungen Menschen, denen die Einsamkeit Mühe bereite. «Sie können sich nicht mehr mit Gleichaltrigen treffen, nicht mehr Grenzen ausloten oder überschreiten, so wie es sich für Jugendliche halt ab und zu gehört.» Immer sei die Angst ihr Begleiter, wenn sie dies tun, könnten sie damit Verwandte gefährden. Es sei ein stilles Leiden, das oft nicht wahrgenommen werde.

«Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass unsere sozialen Kontakte aufrechterhalten bleiben und wir gemeinsam diese Krise überstehen.»

Abseits seiner kirchlichen Tätigkeit ist Michael Hanke, der mit seiner Familie in Appenzell wohnt, gerne in der Natur. Skifahren, Wandern und Lesen nennt er als seine Hobbys. Er trifft sich auch gerne mit Freunden auf ein gutes Essen. Für Letzteres muss er sich noch etwas in Geduld üben.