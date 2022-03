Kirchberg Ikea-Betten und Wickeltische im Coiffeursalon: Zivilschutz verwandelt ausgediente Altersresidenz in Flüchtlingsunterkunft Das temporäre Zuhause ist bezugsbereit. In nur wenigen Tagen hat die Regionale Zivilschutzorganisation Toggenburg die ehemalige Altersresidenz «Rosenau» in Kirchberg für ukrainische Flüchtlinge bewohnbar gemacht. Morgen Donnerstag werden die ersten erwartet.

Zivildienstleistende der RZSO Toggenburg erfüllen kurz vor der Eröffnung der «Rosenau» als Zufluchtsort für Flüchtlinge letzte organisatorische Aufgaben. Bild: Andrea Häusler

Helle, neu möblierte Familien- und Mehrbettzimmer mit eigenen Nasszellen, frischer Frottierwäsche und allerhand Drogerieartikeln. Am Mittwochmorgen ähneln die einstigen Privaträume der Bewohner der Altersresidenz Rosenau in Kirchberg gepflegten, einfachen Hotelzimmern. Blumige Anhänger an den Türen heissen Besucher willkommen - in deutscher und ukrainischer Sprache. Das ist dem Kommandanten der Regionalen Zivilschutzorganisation Toggenburg, Pascal Stöckli, wichtig. Gemeinsam mit seinen Männern richtet er das seit knapp zwei Jahren leer stehende Altersheim für die Nutzung als Erstunterkunftszentrum für ukrainische Familien her. Er sagt:

«Wir erwarten nicht Flüchtlinge, wir erwarten Menschen.»

Noch räumen Zivilschutzangehörige in orange-braunen Tenüs geliehene Stühle in die Aufenthaltsbereiche, bauen im ehemaligen Coiffeursalon Wickeltische auf und platzieren. Ein Reinigungsunternehmen putzt die letzten Striemen von den Scheiben. Die Zeit drängt. Denn schon morgen werden die ersten ukrainischen «Gäste» einziehen - gestaffelt. «Einige reisen mit dem eigenen Auto an, andere mit dem öffentlichen Verkehr», sagt Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte der St.Galler Gemeinden (TISG), in dessen Auftrag der Zivilschutz die Infrastruktur für vorläufig 120 Flüchtlinge aufbaut.

Eine Mammutaufgabe

Welch logistischer und organisatorischer Kraftakt hinter dem Projekt steckt, lässt sich nur erahnen. «Wir erhielten am Samstag den Auftrag und bis heute musste er ausgeführt sein», sagt Pascal Stöckli. Allein die Beschaffung von 120 ähnlichen Betten sei eine Herausforderung gewesen, sagt er. Nur IKEA habe so kurzfristig liefern können. «Die Ware wurde am Dienstag angeliefert und hernach aufgebaut – teils in Nachtarbeit.

IKEA war einziger Lieferant, der in so kurzer Zeit so viele ähnliche Bettgestelle anbieten konnte. Bild: Andrea Häusler

Die eigentliche Herkulesaufgabe sei jedoch das Hochfahren des stillgelegten Betriebs gewesen, sagt Stöckli. Die Wiler Thurvita AG, welche die Liegenschaft vor dem geplanten Abbruch ebenfalls noch temporär nutzen will, habe dafür sechs bis acht Wochen eingeplant.

Samuel Fust, Vizekommandant RZSO Toggenburg Bild: Andrea Häusler

Auf dem Rundgang begründet Vizekommandant Samuel Fust den prognostizierten Zeitaufwand mit diversen Standschäden. «Die Heizung funktionierte nicht richtig, der Wasserzähler musste ersetzt werden, Internet gabs gar nicht und alle sanitären Anlagen waren hoffnungslos verkalkt.» Die Solidarität der Handwerksbetriebe treibt Fust noch immer Hühnerhaut auf die Arme. Die meisten hätten spontan Ressourcen geschaffen, um hier Hand anzulegen. Ohnehin sei die Hilfsbereitschaft eindrücklich. Zahlreiche Freiwillige aus Kirchberg hätten sich auf der Gemeinde für Einsätze registrieren lassen. «Und wir machen von den Angeboten auch Gebrauch», betont Fust.

Catering der Thurvita AG

Weiterhin nicht betriebsfähig ist die ebenfalls im Haus Linde untergebrachte Grossküche. «Der Reinigungsaufwand und die Anpassung an die Vorgaben wären so kurzfristig nicht zu bewerkstelligen gewesen», sagt Samuel Fust. Die Mahlzeiten werden nun vorläufig von der Thurvita AG bezogen. Wobei die Inbetriebnahme der Küche vorgesehen bleibe – allerdings unter der Führung der TISG. Diese sei auch für die Spielräume oder der Arztpraxis zuständig. Letztere wird stundenweise von einem pensionierten Arzt betrieben.

Die Küche bleibt vorläufig ausser Betrieb. Die Mahlzeiten werden von der Thurvita AG geliefert. Bild: Andrea Häusler

Ohnehin, sagt Fust, werde sich der Zivilschutz, der in den vergangenen Tagen mit 40 bis 60 Männern aus den Bereichen Führungsunterstützung, Logistik und Betreuung vor Ort wirkte, sukzessive zurückziehen. Er geht davon aus, dass der Betrieb in etwa sechs Wochen vollständig an TISG übergehen wird. Bis dahin blieben 20 Zivildienstleistende in drei Schichten vor Ort.

Weitere 80 Plätze im Haus «Rosenau»

120 Plätze stehen ab heute bereit, 200 sollen es werden. Dafür werden in einer zweiten Etappe auch die Zimmer des Hauses «Rosenau» nutzungsfähig gemacht. Hier stehen teilweise noch alte Pflegebetten, Sessel oder Tische. Und der Zustand der Sanitärbereiche lässt Rückschlüsse auf jene Bilder zu, die der Zivilschutz in der «Linde» vorgefunden hatte. Hier, im alten Trakt, soll zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Schulzimmer entstehen.