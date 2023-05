Gastronomie «Vorsicht, Ihre Bestellung ist unterwegs, Miau»: In Abtwil serviert derzeit ein Roboter das Essen

Im Restaurant «Il Sole» in Abtwil bringt ein Serviceroboter die Speisen an die Tische. Wirt Dino De Vivo testet «Maria» während eines Monats. Für ihn ist jetzt schon klar: Serviceangestellte ersetzen wird das Gerät nicht so bald.