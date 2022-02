Kirchberg Freude, Skepsis, Kritik: Das sind Reaktionen der Ortsparteien auf die eingeschränkte Wohnsitzwahl für Flüchtlinge Der St.Galler Kantonsrat hat am Montag eine Motion gutgeheissen, welche die freie Wohnsitzwahl für anerkannte Flüchtlinge, die Sozialhilfe beziehen, einschränken soll. Das Anliegen kam ursprünglich aus der Gemeinde Kirchberg.

Linus Thalmann, Präsident der SVP Kirchberg, hat die Motion im Kantonsrat unterstützt. Bild: Benjamin Manser

Im Sommer 2019 trat der Kirchberger Gemeindepräsident Roman Habrik mit einem Anliegen an die Öffentlichkeit: Anerkannte Flüchtlinge sollen nur dann ihren Wohnort frei wählen können, wenn sie keine Sozialhilfe beziehen.

Der Hintergrund: Vor allem im zur Gemeinde Kirchberg gehörenden Dorf Bazenheid haben sich in den vergangenen Jahren viele Flüchtlinge aus anderen Gemeinden niedergelassen. Ende 2021 machten die anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen in Kirchberg 2,28 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung aus. Im gesamten Kanton St.Gallen lag der Anteil bei 1,07 Prozent.

Die SVP- und die Mitte-EVP-Fraktion des Kantonsrats hatten vergangenen November eine Motion eingereicht, mit der die freie Wohnsitzwahl von anerkannten Flüchtlingen, die Sozialhilfe beziehen, eingeschränkt werden soll. Am Montag sagte das Parlament mit 59 zu 55 Stimmen Ja zur Motion. Die St.Galler Regierung, welche den Vorstoss zur Ablehnung empfohlen hatte, muss damit einen Umsetzungsvorschlag ausarbeiten.

SVP-Präsident ist für verschiedene Lösungen offen

Linus Thalmann, Präsident der SVP-Ortspartei von Kirchberg, hat sich als Kantonsrat für die Motion ausgesprochen. Er sagt: «Das Hauptproblem, die Ungleichverteilung der anerkannten Flüchtlinge, hat nun eine Mehrheit überzeugt.» Gemeinsam habe die SVP- und die Mitte-EVP-Fraktion die Motion durchgebracht.

Thalmann ist nun gespannt auf den Lösungsvorschlag des Regierungsrats. Er sagt:

«Ob die Einschränkung der freien Wohnsitzwahl der richtige Lösungsansatz ist, weiss ich nicht.»

Die St.Galler Regierung hatte argumentiert, dies wäre völkerrechtswidrig. Das widerspreche der Antwort des Bundesrats auf einen früheren Vorstoss zu diesem Thema, sagt der SVP-Politiker. Klar sei: Bei der Verteilung der Flüchtlinge auf die Gemeinden müsse eine Lösung her. Auch Votantinnen und Votanten aus den Reihen der SP hätten sich gemäss Thalmann an der Sitzung am Montag dafür ausgesprochen.

Die SVP-Kantonsratsfraktion erhofft sich gemäss einer Medienmitteilung nicht nur eine gerechtere Verteilung der Sozialhilfe-Kosten, sondern auch eine bessere Integration der anerkannten Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Diese sei bisher bei einer «übermässigen Konzentration» von Personen aus dem gleichen Herkunftsland in der gleichen Gemeinde erschwert.

Für FDP-Präsident ist Motion nicht umsetzbar

Simon Seelhofer hat für das Anliegen der Motion grosses Verständnis. Der FDP-Kirchberg-Präsident sagt: «Die Gemeinde Kirchberg hat mit der massiv überdurchschnittlich hohen Anzahl zugezogener Flüchtlinge diverse Herausforderungen.» Er nennt die Kosten und die Integrationsaufgaben – wobei Kirchberg zum Beispiel mit dem Deutsch-Angebot Domino oder dem Jobcoach gute Arbeit leiste. Weiter gelte es speziell im Dorf Bazenheid darauf zu achten, «dass die sozialen, dörflichen Strukturen nicht in ein Ungleichgewicht fallen».

Simon Seelhofer, Präsident FDP Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Motion sei aber rechtlich nicht umsetzbar, sagt Seelhofer. Als der Nationalrat ein Standesbegehren, das in die gleiche Richtung zielte, ablehnte, habe der Bundesrat auf die Völkerrechtswidrigkeit des Anliegens verwiesen. Die Motion sei deshalb nicht der richtige Weg, um das vorhandene Problem zu lösen. «Die Thematik muss aber national und kantonal weiter verfolgt werden, um eine passende Lösung zu finden», sagt der Parteipräsident und ergänzt:

«Es darf nicht sein, dass einige wenige Gemeinden, darunter namentlich Kirchberg, die Herausforderungen alleine lösen müssen.»

SP-Präsident will Herausforderung anpacken statt Mauer bauen

Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg, kann die Motivation für das Anliegen der Motion, welches von der Gemeinde Kirchberg angestossen wurde, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. «Ich frage mich allerdings, ob es der richtige Ansatz ist, eine Mauer um das eigene Dorf zu ziehen und zu sagen, wir haben genug.»

Stefan Diener, Präsident SP Alttoggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Diener sieht zum Beispiel Potenzial in der schulrätlichen Kommission «Frühe Förderung und Integration», welche die Gemeinde Kirchberg erst kürzlich eingesetzt habe. «Was aber nach wie vor fehlt, ist ein gesamtheitliches Integrationsleitbild.»

Für den SP-Präsidenten wäre es der richtige Weg, gemeinsam mit den Flüchtlingen die Herausforderung anzupacken und Kompetenzen aufzubauen. Darin bestehe auch eine Chance. Für die Kosten der Integration nennt Diener eine Idee, die einer Überlegung wert sei:

«Man könnte im Kanton statt eines Verteilschlüssels für Menschen einen für Geld für die Integration einführen.»

In der Gemeinde Kirchberg sei zudem Geld vorhanden, schliesslich diskutiere man aktuell über eine Steuersenkung. «Statt zu jammern, dass etwas kostet, könnte man das vorhandene Geld doch für fortschrittliche Integrationsmassnahmen einsetzen.»