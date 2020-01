Kirchberg: Durch Fenster in ein Einfamilienhaus eingebrochen Am Freitagabend erbeutete eine unbekannte Täterschaft in einem Haus in Kirchberg Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Franken.

Die Täterschaft gelangte durchs Fenster ins Einfamilienhaus.

Symbolbild: PD

(kapo/tik) Am Freitagabend zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft an der Föhrenstrasse in Kirchberg in ein Haus eingebrochen. Sie öffnete gewaltsam ein Fenster, betrat die Räumlichkeiten und durchsuchte diese. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Franken flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund tausend Franken.