Kirchberg Die Kulturtage sind zurück: Musik und Magie für Gross und Klein mitten im Dorf In Kirchberg ist ein Stück Normalität zurückgekehrt. Der Kulturverein OpenOhr führt aktuelle die Kulturtage durch und bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle.

Das Bergwaldchörli Enggenhütten machte am Mittwochabend den Auftakt der Kirchberger Kulturtage. Bild: Franz Steiner

Die Kirchberger Kulturtage starteten am Mittwoch mit dem Bergwaldchörli Enggenhütten. Am Donnerstag folgte das Duo Luna-tic mit Stefanie Lang und Judith Bach, zwei klasse Sängerinnen und Pianistinnen und ebenso überzeugende Schauspielerinnen.

Der Präsident des Kulturvereins «Open Ohr» Kirchberg, Max Weber, gab sich nach diesem Beginn verhalten zufrieden:

«Noch sind die Leute nicht bedingungslos bereit, Veranstaltungen zu besuchen. Zu sehr ist noch Vorsicht herauszulesen.»

In seiner Begrüssung war darum auch etwas Erleichterung zu spüren, als er vor fast vollem Saal verkündete, dass sie nun froh seien, nach langer Corona-Pause endlich starten zu können.

Zauberkunst im Doppelpack

Bis am Samstag werden weitere Veranstaltungen vor und im ehemaligen Feuerwehrdepot stattfinden. Am Freitag um 20 Uhr gastiert mit «Junge Junge!» ein spannender Mix aus mitreissender Zauberkunst und sympathischer Comedy der feinen Art. Das deutsche Brüderpaar Gernot und Wolfram Bohnenberger gewann schon etliche Auszeichnungen und ist Weltmeister der Allgemeinen Magie. Noch sind Tickets erhältlich. Der Anlass findet im Depot statt und es wird nach dem 3G-Prinzip (geimpft, genesen, getestet) verfahren.

Am Samstag steht ab 14 Uhr auf dem Tellplatz ein Familiennachmittag mit unterhaltsamen Spielen unter der Leitung von Jungwacht und Blauring auf dem Programm. Mit roter Nase und grossen Schuhen wird es zudem Clown Pepe gelingen, auch die Erwachsenen in seinen Bann zu ziehen.

Von Irland in die unterste Toggenburger Gemeinde

Um 15 Uhr geben Roland Schwab und Myriam Poffet ein Konzert für Kinder ab vier Jahren. Das Programm findet fast ausschliesslich draussen statt, wo keine speziellen Massnahmen erforderlich sind. Für das Kinderkonzert im Depot gilt für die begleitenden Erwachsenen Maskenpflicht.

Für den Höhe- und zugleich Schlusspunkt der Kirchberger Kulturtage ist ab 21 Uhr auf dem Tellplatz die Band The Led Farmers von der Schafsinsel Irland mit Indie Irish Folk Rock besorgt - ein Live-Act, den man nicht verpassen sollte.

Dank des Sponsorings der Dorfkorporation Kirchberg sind die Anlässe am Samstagnachmittag und auch jener am Abend kostenlos. Die Festwirtschaft steht jeweils ab 18.30 Uhr allen Gästen offen, am Samstag bereits ab 14 Uhr.

