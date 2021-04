Kirchberg Die Dorfkorporation setzt ein Zeichen und unterstützt Vereine und kulturelle Anlässe mit 50'000 Franken Nach dem Jahr, indem coronabedingt fast alle Veranstaltungen ins Wasser fielen, soll wieder Leben ins Dorf einkehren – die Dorfkorporation bekräftigt diese Pläne mit finanziellen Beiträgen.

Die neue Zusammensetzung des Verwaltungsrates: René Gutzwiller, Nicole Fust, Präsident Walter Huber, Miriam Zeindler, Matthias Grob und Willi Metzger (von links). Bild: PD

Die primäre Aufgabe der Dorfkorporation Kirchberg ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Darüber hinaus unterstützt sie die Dorfkultur, die Vereine und gemeinnützige Organisationen.

Dieser Verantwortung ist sie sich zurzeit mehr denn je bewusst. Deshalb veranschlagt sie im Budget 50'000 Franken für die Kultur und die Vereine – in den Vorjahren war es jeweils gut die Hälfte davon. Verwaltungsratspräsident Walter Huber sagt:

Verwaltungsratspräsident Walter Huber. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir möchten damit ein Zeichen setzen, weil uns ein lebendiges Dorf wichtig ist.»

Im vergangenen Jahr hätte die Bevölkerung schmerzlich erfahren müssen, was es bedeute, wenn das kulturelle und sportliche Leben zum Erliegen komme. Voraussetzung für die Unterstützung ist allerdings die Zustimmung der Bevölkerung an der Urne.

Letztes Jahr konnte die Rechnungsgemeinde noch stattfinden

Im letzten Jahr gehörte die Dorfkorporation Kirchberg zu den glücklichen Organisationen, welche ihre Rechnungsgemeinde noch physisch durchführen konnten. Am 9. März 2020 war praktisch noch alles möglich, auch Versammlungen vor einem grösseren Publikum. Vier Tage später hat der Bundesrat den Lockdown ausgerufen, der am 16. März in Kraft trat. In diesem Jahr war Walter Huber schon im Vorfeld bewusst, dass es keine Versammlung geben kann. Deshalb wird am 2. Mai schriftlich über die Anträge abgestimmt. Zur Abstimmung gelangen die Jahresrechnung 2020 sowie das Budget 2021.

Gewinn statt budgetierter Verlust

Um einen möglichen Leitungsbruch zu verhindern, sind im letzten Jahr Wasserleitungen an der Alpstein- und Churfirstenstrasse sowie am Churfirstenweg saniert worden. Mit gut 86'000 Franken konnten die Baukosten gegenüber dem Budget von 165'000 Franken deutlich unterschritten werden. Begründet wird dies mit dem guten Zustand der Eternit-Hauptleitung, welche nicht ersetzt werden musste.

Im letzten Jahr sind Wasserleitungen an der Churfirsten- (Bild) und an der Alpsteinstrasse sowie am Churfirstenweg saniert worden. Bild: Beat Lanzendorfer

Dies hatte auch Einfluss auf die Jahresrechnung. Dem Ertrag von 411'000 Franken stehen Aufwendungen von knapp 350'000 Franken gegenüber. Budgetiert war ein Verlust von gut 27'000 Franken.

Weil die Investitionen in das Leitungsnetz in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich hoch ausfielen, sind für das laufende Jahr keine grösseren Projekte und Ausgaben geplant. Allerdings hat sich der Verwaltungsrat entschieden, in diesem Jahr eine Leckortungsanalyse durchzuführen, um schadhafte Stellen im Leitungsnetz ausfindig zu machen. Dies, weil der Wasserverlust gegenüber 2019 von 3,2 Prozent auf 5 Prozent im 2020 angestiegen ist. Gemäss Walter Huber sei dies aber immer noch ein guter Wert.

Verwaltungsrat in neuer Zusammensetzung

Mit Beginn des neuen Jahres hat im Verwaltungsrat eine neue Zeitrechnung begonnen. Vor 13 Monaten reichten die beiden langjährigen Verwaltungsrätinnen Beatrix Wäckerlin und Daniela Schönenberger auf das Ende der Amtsperiode (31. Dezember 2020) ihren Rücktritt ein.

Ihre Nachfolgerinnen Nicole Fust und Miriam Zeindler nahmen am 1. Januar ihre Arbeit auf. Nebst ihnen gehören Walter Huber, Präsident, Willi Metzger, Matthias Grob und René Gutzwiller dem Verwaltungsrat der Dorfkorporation an.